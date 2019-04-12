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小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02聯合報 記者王昭月╱即時報導

莫拉克風災導致小林村被滅村，10周年前夕高雄市政府宣布放棄上訴。圖／報系資料照
莫拉克風災導致小林村被滅村，10周年前夕高雄市政府宣布放棄上訴。圖／報系資料照
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高雄小林滅村國賠案更一審日前逆轉，高雄市政府決定放棄上訴後，倖存的小林人10年煎熬似告一段落，不過由於判決結果指向當年小林村劉姓村長未善盡撤離職責，讓劉家人一夕有如歷史罪人，無比沈重，劉家女兒為此在臉書上發表沈痛聲明，為已故的父親喊冤。

2009年莫拉克颱風造成高雄小林村滅村慘劇，10年來倖存的小林村民向法院控訴政府撤離機制失靈，一、二審均敗訴，更一審才逆轉，經新任高雄市長韓國瑜放棄上訴，全案才告段落，不過當年小林村劉姓村長的後人卻面臨難以承受的痛楚，近日在臉書發布聲明，表達沈痛。

劉家小女兒劉怡均在聲明表示，高雄高分院認為已故村長「拒絕服從撒離命令」，高市府得知抗命後又沒有作為，才會造成小林村傷亡慘重，但這個判決雖讓15戶土石流潛勢區保全戶得到公平正義，卻把所有過失讓已故的村長一肩扛下，讓不會說話的人，要接受公眾的指責。

劉怡均哽咽地說，他們得知判決結果那刻，覺得已故的父親好像變成了歷史罪人，如今能做的就是替父親「發聲」，尋求平反。

劉怡均說，他們不能說父親毫無責任，但要為整個失能的公務體系扛下所有的責任實在不符合比例原則，何況撤村權利是在甲仙區公所。

她記得莫拉克颱事發時，人在外地的她打電話向父親賀節，但父親卻告訴她「一點都不快樂」，因為小林村聯外道路已經中斷，他和村人一直忙著清疏河道。隔天清晨6點多獻肚山崩坍，小林村覆滅，事後據倖存村民口中得知，清晨5點時還有看到她父親在巡河道，想到這一幕她就鼻酸，「我的父母及哥哥全都罹難，但我父親絕對不會是個不負責任的人。」

小林村自救會長蔡松諭表示，當初小林人提請訴訟是要抗議整個政府防災體制失靈，但司法判決卻把90%以上的責任全由第一線的村長來扛，根本讓劉家人無立足之地，整個國賠案判決好像「普悠瑪事件翻版」，對劉前村長家人極不公平。

「這是人家一生清白的問題」蔡松諭說，司法把所有的錯都推給村長，這不是我們抗爭的目的，「我們要的是政府承認救災體制有問題進而改善，小林村民犧牲才有意義。」

劉家人看到新聞報導，得知已故的父親需扛起未撤離居民的責任，無法承受。記者王昭月／...
劉家人看到新聞報導，得知已故的父親需扛起未撤離居民的責任，無法承受。記者王昭月／翻攝
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小林村國賠案因高雄市政府放棄上訴，倖村居民十年煎熬告一段落，但因判決書將責任歸咎...
小林村國賠案因高雄市政府放棄上訴，倖村居民十年煎熬告一段落，但因判決書將責任歸咎當年的劉姓村長（右）未善盡徹離之責，讓家屬感到太過沈重，仿如歷史罪人。圖／劉怡均提供
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劉怡均不捨父親成為小林滅村案的「罪人」，在臉書發布聲明替父親喊冤。記者王昭月／攝...
劉怡均不捨父親成為小林滅村案的「罪人」，在臉書發布聲明替父親喊冤。記者王昭月／攝影
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小林村國賠高雄市

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