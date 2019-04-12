影／小7竹市首家幾點了咖啡館 高齡實習生服務暖心

2019-04-12 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



統一超商7-ELEVEN選擇新竹市科學門市做為「幾點了咖啡館」全台拓點計畫第1站，將陸續在台中、高雄等地拓點，提供失智長者透過實習體驗服務接觸人群的機會，減緩失智退化症狀，市長林智堅今天為3名失智奶奶實習生加油打氣，購物、買咖啡體驗她們的暖心服務，她們與林智堅開心互動綻放笑容，充滿自信直說做得很快樂！

7-ELEVEN2年前在嘉義的門市成立「幾點了咖啡館」，幫助失智長輩走出家裡，跟社區、消費者互動跟體驗，減緩失智病症，成果很好，也獲得回響，今年開始全台拓點計畫，除了在新竹市設立，也將在台中，高雄、屏東等地拓點，跟各地相關的基金會合作，安排失智長輩到門市服務體驗，包括煮咖啡、整理貨架等，透過服務體驗讓失智長輩有跟人群接觸重新回到社會的機會。

新竹市科學門市是「幾點了咖啡館」拓點的第1站，安排老五老基金會竹馨園日照中心4名失智長輩每周五早上10點到11點擔任店員，為迎接這群高齡實習生，店長及員工還接受認識失智症的課程，失智長輩接受近1個月的訓練，今天開張，林智堅、7-ELEVEN協理徐光宇、老五老基金會董事長陳麗欣一起為她們加油。

「歡迎光臨」67歲羅梁霈涵、72歲劉李梅香與83歲施調琴3名高實習生熱情歡迎林智堅等人，羅梁霈涵熱情招呼林智堅逛超商，不時推薦巧克力、玩具等商品，林智堅提著整籃商品交由施調琴結帳，並向劉李梅香點了一杯美式熱咖啡，超商店員在一旁指導長輩結帳、找錢、煮咖啡，還不時叮嚀慢慢來、小心燙喔！失智長輩圓滿達成笑容滿面，林智堅也非常滿意長輩們的服務。

羅梁霈涵開心說，以前曾在飯店工作，1天可以工作12小時，現在記性較差，待在家裡也無聊，能在超商工作心情可以放得開，很喜歡也很期待這個工作，可以跟顧客互動，看到客人的笑容，她也做得很快樂，有時遇到客人帶小朋友來，她也會逗逗小孩，很好玩。