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南部民間團體要求防中 盼參考國外立法護台灣

2019-04-12 17:25中央社 高雄12日電

南部民間團體、學生組織與基進黨聯合組成的「護台防中立法行動小組」，今天在高雄舉行記者會主張台灣應加入世界民主國家的防中體系；小組並將展開全台串連催生護台防中立法。

行動小組於高雄市政府鳳山行中心前開記者會訴求推動反統戰法，會中公佈澳洲「反外國勢力干預法」法案譯文，小組也提出台灣版草案綱要，並預告將進行全台串連共同推動護台防中立法。

基進黨黨主席陳奕齊指出，鑑於美加、歐盟、澳洲等民主國家陸續推出法案防堵中國滲透，面對台灣遭中國統戰侵略威脅，更應有一部自己的反統戰法加以因應，因為現階段國內法律已不足以應付新型態的國安威脅。

台灣南社社長翁銘章說，中共與台灣統媒早已磨刀霍霍，假借言論自由破壞台灣民主，呼籲政府要以最短的時間參考澳洲去年制定的「反外國勢力干預法」制定相關法案，有效打擊破壞台灣民主自由體制的任何統媒、政黨與個人的不法行為，確保台灣人民的自由民主不受威脅。

成大零貳社社長劉恆溦表示，不少年輕人已對中國滲透浮上檯面的問題焦慮不已，近來假新聞氾濫、中國收購粉專培養網軍的證據也不斷出現，但卻看似無力回擊。今天的記者會只是反擊中國的開始，同時希望更多人能加入立法行動，「敵人已經拿槍砲對準台灣，沒有再猶豫的餘地」。

台越文化協會會長蔣為文說，他10年前開始帶領台灣學者及文化團體到越南交流，經過多年終於讓越南政府及學界體認到台灣不屬於中國的事實。同理，若台灣能通過一部跟先進民主國家防中法案相似的「反統戰法」，自然可讓國際理解台灣不是中國的一部分，政府應硬起來清掃國內的中國惡勢力。

作家「戰鬥媽媽」王南琦認為，「今日新疆，明日台灣」，如果大家不想要未來下一代半夜起床時，找不到「被中國抓走的媽媽」，請民眾一起站出來，拒絕一國兩制，不要九二共識。

中山放狗社社員林玟圻說，無國界記者組織及瑞典哥德堡大學的研究均指出，台灣遭受來自境外的假消息入侵已到不可忽視的地步，世界各國也紛紛注意到中國在世界各地「銳實力」的展現與侵擾。欣見「反統戰法」的立法討論，也期許立法過程讓台灣往一個更加成熟的民主社會邁進。

護台灣主權學生聯盟是高雄大學學生組成的異議性學生組織，聯盟發起人吳哲瑋表示，看到澳洲也面臨中國勢力滲透，干預輿論與政策走向，危及澳洲國家安全。台灣現行法律約束中國勢力的干預，尚嫌不足，希望透過「反統戰法」的立法討論，讓全民一起來「補破網」。

中山大學學生會會長林尚毅認為，學生在學術上追求實事求是，希望這樣的素養普及到社會每角落，對近來中資新聞台以不合理的報導比例為單一政治人物造神，阻撓公共事務的討論風氣，「我們有義務站出來給予譴責」，讓社會甚至國際世界都能看到台灣抵抗中國入侵的決心。

基進黨已翻譯澳洲兩部「反外國勢力干預」法案，內容為處理假消息、叛國行為、間諜活動及受外國勢力指示的代理人，以降低中國對澳洲的干預及影響。護台防中立法行動小組正邀集各界起草反統戰法，處理假消息、間諜活動及中共在台代理人。

澳洲越南間諜

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