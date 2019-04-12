活珊瑚被綁上浮球 潛水界齊聲撻伐無知

2019-04-12 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東離島小琉球的珊瑚礁受到保護加上交通方便，近年來成為頗夯的潛水熱點，潛水客下海時會先以繩索和D字環綁在堅固的海底岩石上，再擊上浮球定位，有潛客日前卻在琉球美人洞海域發現有人直接繫綁在活體石珊瑚上，憤而拍照存證並放上臉書粉絲專頁「靠北潛水」，痛批破壞珍貴的生態，引來眾人撻伐。

觀光局大鵬灣國家風景區管理處今天說，依發展觀光條例規定，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人新臺幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用；其無法回復原狀者，得再處行為人新臺幣500萬元以下罰鍰；在活體珊瑚石上綁繩行為，是否構成損壞自然資源，已請琉球管理站了解。

潛水教練阮清俊指出，為保護潛水客的安全，到潛水海域時依規定要放紅色浮球，為讓浮球浮在海面定位，會潛入海底用繩子繫在堅固的岩塊上，類似綁樁，但絕不會繫在活體珊瑚石上，從照片觀察，繩索和D字環綁不僅會刮傷珊瑚，如果海流強勁，有可能會斷裂，專業潛水玩家絕不會這麼做。