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張大川攝影展 從上帝視角捕捉國境之南

2019-04-12 16:44中央社 屏東縣12日電

因與老鷹同翱翔卻錯失捕捉風采機會，張大川開展其透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美的人生。以屏東為主題的「大川 3092」攝影展，即日起在屏東美術館展出。

飛行攝影創作者張大川高空攝影展今天舉行開幕茶會，這次展覽聚焦屏東，以「國境之南」、「地景之歌」、「溪河的去向」、「回家的路」、「心向北大武」等5大分題呈現攝影作品的脈絡，計展出65幅作品，這是張大川的第20次個展。

張大川指出，他小時候很喜歡看老鷹，夢想著能夠像老鷹一樣的翱翔天空，後來以飛行傘及滑翔翼圓了小時候的飛行夢。

16年來拍攝畫面數以萬計，他表示，因為喜歡飛行才展開高空攝影，緣起於民國92年一次駕著飛行傘在屏東賽嘉滑翔飛行場上空飛翔時，1隻老鷹與他比翼飛翔，當時他沒帶相機而無法捕捉風采，此後每次飛行，他都帶著相機。

張大川說，不能說他的作品是藝術，但每個鏡頭幾乎都要拍幾百或上千張，藉以抓住令他感動的剎那。八八水災後，屏東山川風雲變色，更讓他下定決心要盡力為大地留下紀錄。他不呈現山河的破碎，而是留下山川前後變化的真實樣貌。

他認為，台灣是個年輕的島嶼，山崩等於是大地的變動，那是正常的。

這次展覽主題「3092」是取自於北大武山三角點的高度，代表屏東平原所有物種的起源與一切故事的開端，張大川說，大武山是原住民的祖靈聖地，是排灣、魯凱部落族人眼中的聖山，他一開始是想呈現屏東之美，但逐漸深入後，發現有很多的故事。

其中，魯凱族的詩人奧崴尼‧卡勒盛（漢名：邱金士）帶著國小的兒子重返舊好茶部落尋根的旅程，張大川一路拍攝；還有歷經八八水災後新、舊好茶部落的對照，魯凱族聖地神祕大、小鬼湖的樣貌，都在展覽中。

屏東縣政府文化處表示，從阿塱壹古道出發往南，透過張大川鏡頭沿著恆春半島一覽龍磐公園、船帆石、港仔大沙漠、鵝鑾鼻燈塔，看見不一樣的國境之南。張大川攝影展的展期，即日起至7月14日止。

攝影飛行傘災後

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