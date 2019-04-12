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架輕航機、滑飛行傘 張大川從上帝視角拍下國境之南

2019-04-12 14:11聯合報 記者江國豪╱即時報導

因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山...
因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美。記者江國豪／攝影
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因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美。屏東縣政府文化處邀請攝影家張大川，於屏東美術館舉辦個展，以屏東第一高峰、標高3092公尺大武山的至高視角，帶領民眾俯瞰屏東豐富的歷史紋理與人文地貌。

今年60歲的張大川說，從小就喜歡看老鷹翱翔，年輕時當傘兵更愛上飛行，想從老鷹的視角俯瞰地貌，17年前就去賽嘉學飛行傘圓兒時的夢想，也從那時起開始背起相機進行攝影。張大千說，用相機拍攝和空拍機不一樣，空拍機拍攝的畫面只算是紀錄，但透過相機才能構圖，以及表達像傳遞的理念，更重要的是空拍機飛得不夠高。

臺灣島嶼的地貌變化與季節更迭交織了張大川的飛行攝影紀錄。從2008年起以高空攝影為主題，陸劇在各縣市舉辦共20場次個展。本次展覽則聚焦屏東，並以五大分題＜國境之南＞、＜地景之歌＞、＜溪河的去向＞、＜回家的路＞、＜心向北大武＞呈現攝影作品的脈絡，計65幅作品。

屏東縣文化處表示，展覽主題＜3092＞取自於北大武山三角點的高度，代表屏東平原所有物種的起源與一切故事的開端。透過張大川的高空鏡頭從阿朗壹古道出發往南，沿著恆春半島一覽龍磐公園、船帆石、港仔大沙漠、鵝鑾鼻燈塔，看見不一樣的國境之南。攤開南方之南的地圖，沿海鄉鎮的漁塭、高樹等屏北鄉鎮的農物產、大武山下的斜張橋，呈現屏東豐饒的地景地貌。

另外，大武山是原住民的祖靈聖地，是排灣、魯凱部落族人眼中的聖山，張大川從各種攝影視角呈現大武山的景緻，也敘事原住民的文化觀點，以魯凱族的詩人奧威尼·卡勒盛(邱金士)帶著兒子踏上重返舊好茶部落的旅程作為展示的故事軸，歷經八八風災後新、舊好茶部落的對照，各種與大、小鬼湖有關的神話傳說，讓人從作品中一窺大小鬼湖的神秘面紗。

因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山...
因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美。記者江國豪／攝影
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因熱衷飛行而踏上高空攝影創作的張大川，十餘年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美。記者江國豪／攝影
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攝影空拍機屏東縣政府

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