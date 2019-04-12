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空貨櫃成「庫錢」金爐 高市環保局加強稽查

2019-04-12 13:53聯合報 記者徐如宜╱即時報導

民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，高雄市環保局今天派員前往稽查，空無一人有燃燒設備，未發現有燃燒行為。環保局將加強稽查，如有查獲汙染空氣行為，將依法告發並裁處新台幣10萬元以上罰鍰。

民眾反映，有人在烤潭里這塊空地上，用空貨櫃當焚化金爐，讓附近民眾苦不堪言，燃燒後的煙塵讓房子、車子積了一層灰，洗好晾在外面的衣服也會沾染灰。多次向1999、民代、環保局反應，問題都無法獲得解決。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，今天前往稽查並未發現現場有燃燒而產生空氣汙染情形。看到數個貨櫃，貨櫃裡有耐火磚的設施，具有燃燒爐體的形式，貨櫃外可見水洗塔形式的汙染防制設施，明顯屬於焚化設施型式。

環保局接獲投訴，今年1月曾經專案三天密集前往稽查，未發現現場有燃燒情形。空噪科表示，因此處非屬環保署第一到第八批列管對象，所以還是回到稽查科用行為罰方式管制。

馬振耀表示，環保局將加強此處的稽查頻率，倘查獲汙染行為，將依違反空氣汙染防制法第32條的規定告發，並裁處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。環保局也提醒民眾，如有燃燒庫錢的需求，除應尋求合法地點燃燒外，也可減少燃燒數量，維護空氣品質。另外也請殯葬處儘速予以輔導合法化。

民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局...
民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局前往稽查。圖／高雄市環保局提供
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民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局...
民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局前往稽查。圖／高雄市環保局提供
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民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局...
民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，造成空汙，環保局前往稽查。圖／高雄市環保局提供
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空氣汙染高雄市

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