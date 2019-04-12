空貨櫃成「庫錢」金爐 高市環保局加強稽查

2019-04-12 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



民眾檢舉大寮區拷潭里有民眾將庫錢及殯葬禮儀用品放置於貨櫃內燃燒，高雄市環保局今天派員前往稽查，空無一人有燃燒設備，未發現有燃燒行為。環保局將加強稽查，如有查獲汙染空氣行為，將依法告發並裁處新台幣10萬元以上罰鍰。

民眾反映，有人在烤潭里這塊空地上，用空貨櫃當焚化金爐，讓附近民眾苦不堪言，燃燒後的煙塵讓房子、車子積了一層灰，洗好晾在外面的衣服也會沾染灰。多次向1999、民代、環保局反應，問題都無法獲得解決。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，今天前往稽查並未發現現場有燃燒而產生空氣汙染情形。看到數個貨櫃，貨櫃裡有耐火磚的設施，具有燃燒爐體的形式，貨櫃外可見水洗塔形式的汙染防制設施，明顯屬於焚化設施型式。

環保局接獲投訴，今年1月曾經專案三天密集前往稽查，未發現現場有燃燒情形。空噪科表示，因此處非屬環保署第一到第八批列管對象，所以還是回到稽查科用行為罰方式管制。