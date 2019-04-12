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2019高雄愛河龍舟賽全新27艘強勢登場 總獎金150萬

2019-04-12 11:53聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／...
「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，今天宣告活動正式啟動，開放各界報名，總獎金提高到150萬元。今年賽事最大亮點，將有27艘的全新龍舟啟用並加入競賽，包含14艘大型競技龍舟、9艘大型傳統龍舟及4艘小型傳統龍舟。

龍舟運動近年來成為國際上具競技及觀賞性的熱門賽事，2018雅加達亞運將龍舟納為正式競賽項目，中華隊勇奪2金、1銀佳績。高雄市推廣龍舟運動向來是不遺餘力，是全台唯一一年內舉辦4場大型龍舟競賽的城市，包括港都盃龍舟賽、愛河端午龍舟嘉年華、中芸端午龍舟賽、城市盃龍舟賽，將龍舟賽成為延續性的帶狀活動，吸引國內外喜好龍舟運動人士參加。

今天的記者會由高雄市運動發展局長程紹同、高雄市體育會總幹事郭佑任、高雄市體育會龍舟委員會主委陳麗珍、屏東東港龍舟工藝大師洪全瑞等貴賓站台。程紹同表示，愛河龍舟賽事歷年皆吸引超過百隊將近3千名選手參賽、超過20萬民眾到愛河現場觀賽，為高雄帶來超過4千萬的運動觀光消費產值。

為提升賽會品質，今年將有27艘的全新龍舟啟用並加入競賽，包含14艘大型競技龍舟、9艘大型傳統龍舟及4艘小型傳統龍舟。大型競技龍舟的規格皆符合國際龍舟聯合會IDBF最新規範；傳統龍舟則委由國寶級造船師傅洪全瑞製作，兼具美觀與實用。71歲的洪全瑞是文化部「傳統建築大木作」匠師，為國內首屈一指國寶級製船師傅。

愛河龍舟賽今年總競賽獎金提高至150萬元，國高中組、國際、自強組有參賽補助。報名分兩階段，第一階段即日起至4月28日採網路報名，填寫隊伍名稱等基本資訊；第二階段於5月12日下午5點前，將隊員基本資料等資訊上傳報名系統後列印紙本寄送至高雄市體育會龍舟委員會始完成報名。相關資訊可上高雄市政府運動發展局、高雄市體育會龍舟委員會網站查詢。

今年愛河龍舟嘉年華活動除龍舟競速賽事外，延續2018年辦理市民體驗活動、親子獨木舟以及龍舟拔河等特色活動，同時規劃了包含街頭藝人展演、美食攤位等周邊活動，營造端午節慶嘉年華氛圍。

龍舟賽前，高雄市運動發展局長程紹同(左)與高雄市體育會龍舟委員會主委陳麗珍(右)...
龍舟賽前，高雄市運動發展局長程紹同(左)與高雄市體育會龍舟委員會主委陳麗珍(右)先來場趣味龍舟拉力示範賽。記者徐如宜／攝影
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龍舟賽前，選手先來場趣味龍舟拉力賽。記者徐如宜／攝影
龍舟賽前，選手先來場趣味龍舟拉力賽。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／...
「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／...
「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月7日至9日舉行，開放各界報名。記者徐如宜／攝影
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高雄市愛河龍舟賽

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