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高雄製造發光！塩埕區長、44隻石獅子入選國際影展

2019-04-12 10:22聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市電影館出品的短片傳出多項捷報！《塩埕區長》及《四十四隻石獅子》，入選2019瑞士真實影展「Media Library」市場展單元；《大浪人生》及《塩埕區長》入選2019新加坡華語電影節「紀錄片視角」單元；近日公布的「2019城市游牧影展」，將《塩埕區長》與〈大浪人生〉選為「南國浪子不回頭單元」。

高雄市電影館成功透過紀錄片製作，將高雄在地影像與職人故事推廣至國際影展，用影像讓國內外影迷認識高雄的文化底蘊。

高雄市電影館表示，《塩埕區長》以1964年的傳奇禁歌「塩埕區長」說起，導演盧彥中以史為經，尋人為緯，交織出一段屬於鹽埕的風花雪月，紙醉金迷，也唱出當年高雄政治聞人「塩埕區長」郭萬枝呼風喚雨的風光人生。作為當年政經高度發展的鹽埕區，高樓酒家戲院林立，如今繁華落盡，只能靠著紀錄片在鹽埕探訪追跡，還原當時庶民的生活縮影。

《大浪人生》則以兩位背景迥異的音樂人為主題，導演黃晧傑將鏡頭對準「最後大浪」樂團的首腦小肆，與「生祥樂隊」的幕後推手Thomas鍾錦培，貼身記錄兩人離開台北，前往高雄展開全新人生。小肆在高雄邁入人生的新階段，學習如何兼顧奶爸身分和音樂創作；Thomas則在高雄美濃與林生祥共同經營客家音樂廠牌，在異鄉打拼數十年的他，在美濃找到一群共同打拚的夥伴和歸屬，共同以音樂實踐他們想要的社會正義。

《四十四隻石獅子》是一部結合劇情、紀錄和動畫的實驗片，導演葉覓覓以影像探討死亡，藉4段影像帶出不同的喪禮文化，探討人該以什麼態度凝視死亡，又該以什麼心態去看待死去的親人們。

高雄市電影館長期獎助與培育高雄在地影像創作，於2011年開創「影像高雄」計劃，以記錄在地「庶民文化」與「百工技藝」為目標，將著名職人的成長背景故事數位化影像記錄，積極將作品推廣至各大國際影展，並探尋全新播映平台如OTT影音串流網、線上觀影平台的合作可能，希望將優質的高雄影像紀錄創作推廣到世界各地，讓更多觀眾認識不同的高雄。

《塩埕區長》以1964年的傳奇禁歌「塩埕區長」說起，紀錄鹽埕曾經風華。圖／高雄市...
《塩埕區長》以1964年的傳奇禁歌「塩埕區長」說起，紀錄鹽埕曾經風華。圖／高雄市電影館提供
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《大浪人生》的黃晧傑導演將鏡頭對準「最後大浪」樂團的首腦小肆，學習如何兼顧奶爸身...
《大浪人生》的黃晧傑導演將鏡頭對準「最後大浪」樂團的首腦小肆，學習如何兼顧奶爸身分和音樂創作。圖／高雄市電影館提供
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《塩埕區長》紀錄當年高雄政治聞人「塩埕區長」——郭萬枝呼風喚雨的風光人生。圖／高...
《塩埕區長》紀錄當年高雄政治聞人「塩埕區長」——郭萬枝呼風喚雨的風光人生。圖／高雄市電影館提供
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