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銀合歡攻占恆春半島危生態 林管處祭「法寶」奪回失土

2019-04-12 09:18聯合報 記者潘欣中╱即時報導

外來種銀合歡迅速擴張，屏東恆春半島低海拔林地被大量攻占，林管處祭出「砍10留5」...
外來種銀合歡迅速擴張，屏東恆春半島低海拔林地被大量攻占，林管處祭出「砍10留5」的克敵法寶，以「步步為營」方式收復「失土」。記者潘欣中／翻攝
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外來種銀合歡挾強韌生命力和排他性迅速擴張，屏東恆春半島低海拔林地被大量攻占，粗估達5000公頃；屏東林區管理處為搶救原生樹種和生態系遭排擠的生態耗劫，去年起結合半島各公私部門展開9年移除復育計畫，祭出經驗證可完全消滅銀合歡的克敵「法寶」，首年成功奪回112公頃，希望在2026年收復逾九成「失土」。

百大入侵種 奪走原生植物地盤

銀合歡原產中南美洲，林業單位1970年代以造紙用途引進台灣，因生命力強，在南台灣屏東奪走原生植物地盤，且銀合歡樹根會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，排他性強，銀合歡林中幾乎找不到其他樹種，是「國際自然保育聯盟」公布的世界百大入侵種；屏科大森林系以空照調查，粗估屏東枋山溪以南被攻占達5000公頃。

砍10留5 收復失土

「打贏這場戰爭，『武器』很重要！」屏東林管處作業課長張智強說，經實驗研究找到「砍10留5」的「法寶」，也就是鏟除10公尺．保留5公尺，移除地種回原生樹，暫留的銀合歡砍至1.5公尺，具有保護帶防風功能，讓新種的原生樹快快長大，4年後再移除暫留的銀合歡，讓其全部消失，已在多處實驗成功，「步步為營」收復「失土」，希望在2026年收復逾九成。

林務局編經費 鄉鎮公所動起來

銀合歡之所以長期肆虐恆春半島「春風吹又生」，主要是半島6鄉鎮公所過去認為移除銀合歡是林務局工作，除墾管處均未編列相關經費。

林務局前年推出國土生態保育綠色網絡建置計畫後，每年撥2300萬元到縣府再轉給6鄉鎮公所鏟除銀合歡，屏東林管處也結合半島各公私部門展開為期9年的移除復育計畫，去年合計復育112公頃。

屏東林管處長張偉顗說，身為移除銀合歡「領頭羊」，已移除並復育538.84公頃，今年預定執行46公頃，包括協助國產署、台鐵等待執行11.5公頃的復育造林工作，希望藉由恆春半島各機關、團體攜手合作，恢復恆春半島植生多樣性，也呼籲私有地和租用地主主動配合，一起打贏這場長期戰爭。

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