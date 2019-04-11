議員批減非法定社福補助陷韓不義 高市財局：只是研議

2019-04-11 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市財政局長李樑堅今（11）日在議會答詢時提到高雄財政困難，市府研議多項開源節流措施，其中包括非法定社福支出。這段話被部分民眾解讀為市府要刪除非法定社福補助並打電話到議員服務處詢問，議員再質詢李樑堅，李強調開源節流措施有多項，會考量優先順序，市府會照顧弱勢者。

議員郭建盟今天在議會財政部門質詢時追問李樑堅有關高雄市的財政困境，李樑堅說高雄市潛在債務估算是3300億，今年的歲入預算雖然是初估1269億，歲出預算是1334.9億，希望能夠透過開源節流來達到收支平衡，至少能夠把歲出的差短穩住。

節流的部分，李樑堅提到106年的資料，高雄市的人事費占總預算比例在六都最高，市府現有約聘雇人員2534人，教育人員2萬2000多人，公務員是1萬7000多人，約聘雇人員要不要減?

李樑堅接著說到非法定社福支出，106年9大社福補助跟非法定社福加起來有100億，法定社福和非法定社福加總的占總預算的比例也是6都最高，所以他跟市長韓國瑜報告過有一些非法定社福也許要忍痛減一點，韓國瑜並沒有裁決。

這些答詢內容經議員和議會直播，郭建盟、議員陳致中的服務處陸續接到民眾詢問電話，陳致中也利用質詢再問李樑堅，並說韓國瑜要替高雄拚經濟，讓高雄發大財，賺了錢要照顧弱勢，如今卻要刪減非法定社福補助，好像不是照顧弱勢，財政局如果這樣做，反陷韓國瑜於不義。

財政局就非法定社福補助之事發新聞稿澄清，李樑堅答覆的內容是回應議員，在高雄市財政困難下，市府應著重開源節流，並提出多項可研議措施，諸如人事費的控管、非法定社福支出、市有土地活化開發，及爭取中央補助等，但也說明必須考量其優先順序，及對弱勢者的照顧；目前非法定社福支出年達37億元之多，為六都中最高，在財源有限下，建議參酌六都實施情形，在兼顧弱勢下，做適度檢討。