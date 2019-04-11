親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澎湖警局長的斜槓人生 賈樂吉擁多項發明專利

2019-04-11 22:13中央社 澎湖縣11日電

澎湖縣政府警察局長賈樂吉除了警政維護治安工作外，還有「斜槓人生」；他的另一個身分是發明家，擁美、日、德與國內多項發明專利

包括環型藥盒結構、多方開口的藥盒與防盜紗網等都是賈樂吉與太太張樂心最近10年內的研發，並分別獲得中華民國專利證書、日本實用新案錄證獲得專利權，也有美國、俄羅斯與德國等多項發明專利權證書。

賈樂吉說，這些專利發明是與太太在各自工作中想到的靈感，進而提出創新的作品。其中，雙面防護紗網是在框架外層有金屬電流，防制不該進入的人、動物、蚊蠅等，內層則為絕緣體，可清洗、觸摸與擦拭，不會觸電。

賈樂吉對於獲得專利一事很低調，直到今年獲選為國立馬公高中傑出校友時，外界才得知：「原來局長還是一位發明家。」

在警界服務30餘年，賈樂吉積極參與警政的革新工作，發表論文與專文，在警大研究所碩士論文時提出「從組織文化理論探討我國警察人格之研究」，也有多篇專文發表在警光雜誌、警學叢刊與警察行政管理等刊物。

賈樂吉是澎湖偏遠離島望安東吉村人，馬公高中第29屆畢業之後考取中央警察大學公共安全系，成為警界一員。他由基層幹起，先後擔任台東、宜蘭、台北縣警局的分局長，以及新竹、桃園縣和高雄市警局的主任秘書、督察長、保安大隊長等職。

賈樂吉於106年11月6日自高雄苓雅分局長調升為澎湖縣警察局長，服務1年多後，警政署人事調整，賈樂吉明天調任警政署行政組長一職。

台灣近年來也掀起一股「斜槓人生」風潮，許多人不再滿足「專一職業」，選擇擁有多重職業和身分為生活方式。這些人可能會用斜槓（/）來介紹自己同時具有的一連串頭銜或技能，因而稱為「斜槓人生」。

專利警察斜槓

相關新聞

他捐服務車背後有洋蔥 讓亡母的愛持續守護偏鄉

2019-04-11 19:04

蔣月惠孤身靜坐 抗議屏縣府改建復興公園

2019-04-11 17:25

墾丁泊逸淪法拍觀光罩烏雲 屏縣府用數據證明人氣回溫

2019-04-11 17:07

被濃霧包圍班機全取消 連江：最快要等到半天到一天

2019-04-11 13:28

高雄銀打掉慶富7億呆帳 董事長：失敗的放款案

2019-04-11 12:58

u故事／職人精神 屏東豬農拚勁保留台灣黑豬種

2019-04-11 11:32

金門駐縣藝術家 教學童寫故事

2019-04-10 23:43

老青共居 學者：應有明確規則

2019-04-10 23:36

高市老青共居 1年內陸續上路

2019-04-10 23:34

前身「新瑞都案」…一塊燙手山芋

2019-04-10 23:33

工商用地變農地 義百億投資卡關

2019-04-10 23:33

屏東三大日音樂節 周五開趴

2019-04-10 23:30

缺雨！ 那瑪夏水蜜桃減產5成

2019-04-10 23:19

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

雨水不足減產近5成 那瑪夏水蜜桃今年變搶手

2019-04-10 20:29

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

影／台灣首位徒步隨香的總統 蔡英文步行6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 11:35

高雄銀打掉慶富7億呆帳 董事長：失敗的放款案

2019-04-11 12:58

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

桃市744家公司、工廠關門 勞動局：已協助勞工轉介

2019-04-10 23:22

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

影／徒步隨白沙屯媽進香 蔡英文：經歷讓她有滿滿感動

2019-04-11 16:38

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

金山財神廟送100面金牌 擲5聖杯即可帶回家

2019-04-11 15:05

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

蔡英文徒步跟白沙屯媽 祈求國泰民安

2019-04-11 11:47

蔡英文徒步6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 14:26

墾丁泊逸淪法拍觀光罩烏雲 屏縣府用數據證明人氣回溫

2019-04-11 17:07

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

光看也垂涎…七彩米干 桃園龍岡米干節新亮點

2019-04-10 23:59

基隆中和路2線變3線道不堵了 喊10多年拓寬終完成

2019-04-11 17:38

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

彰縣敬老禮金成史上最短福利政策？ 藍綠議員今激烈攻防

2019-04-11 13:57

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

全國潔牙冠軍小學生教刷牙 長輩恍然大悟：難怪我掉牙

2019-04-11 13:35

影／首位徒步隨香的總統 蔡英文走6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 14:42

嘉義高鐵至新營兩側車道規劃 林佳龍南下為葉宜津背書

2019-04-11 14:23

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

到高雄品嘗眷村美食 達人推薦這15家

2019-04-11 13:08

台東天空夢幻「高積雲」 民眾、氣象站員工：美極了

2019-04-11 17:33

大巨蛋、求官說 柯文哲：我辦公室被裝竊聽器？

2019-04-10 23:12

六輕氣爆案 立委質疑：石化管線竟無法定使用年限

2019-04-11 11:27

大甲媽抵嘉縣…縣長請假開中執會 首次由副縣長接駕

2019-04-10 23:38

工商用地變農地 義百億投資卡關

2019-04-10 23:33

綠質疑「統一」遊行有警車開道 中市府：勿散布謠言

2019-04-11 10:47

「讓大家讀得起」 侯友宜：新北公幼年增25班

2019-04-10 23:15

3月瘋媽祖避免勇腳變傷兵 醫師5建議

2019-04-11 07:45

春遊補助方案 18至40歲遊桃園最高可享1500元補助

2019-04-11 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top