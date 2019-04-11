澎湖警局長的斜槓人生 賈樂吉擁多項發明專利

2019-04-11 22:13 中央社 澎湖縣11日電



澎湖縣政府警察局長賈樂吉除了警政維護治安工作外，還有「斜槓人生」；他的另一個身分是發明家，擁美、日、德與國內多項發明專利。

包括環型藥盒結構、多方開口的藥盒與防盜紗網等都是賈樂吉與太太張樂心最近10年內的研發，並分別獲得中華民國專利證書、日本實用新案錄證獲得專利權，也有美國、俄羅斯與德國等多項發明專利權證書。

賈樂吉說，這些專利發明是與太太在各自工作中想到的靈感，進而提出創新的作品。其中，雙面防護紗網是在框架外層有金屬電流，防制不該進入的人、動物、蚊蠅等，內層則為絕緣體，可清洗、觸摸與擦拭，不會觸電。

賈樂吉對於獲得專利一事很低調，直到今年獲選為國立馬公高中傑出校友時，外界才得知：「原來局長還是一位發明家。」

在警界服務30餘年，賈樂吉積極參與警政的革新工作，發表論文與專文，在警大研究所碩士論文時提出「從組織文化理論探討我國警察人格之研究」，也有多篇專文發表在警光雜誌、警學叢刊與警察行政管理等刊物。

賈樂吉是澎湖偏遠離島望安東吉村人，馬公高中第29屆畢業之後考取中央警察大學公共安全系，成為警界一員。他由基層幹起，先後擔任台東、宜蘭、台北縣警局的分局長，以及新竹、桃園縣和高雄市警局的主任秘書、督察長、保安大隊長等職。

賈樂吉於106年11月6日自高雄苓雅分局長調升為澎湖縣警察局長，服務1年多後，警政署人事調整，賈樂吉明天調任警政署行政組長一職。

台灣近年來也掀起一股「斜槓人生」風潮，許多人不再滿足「專一職業」，選擇擁有多重職業和身分為生活方式。這些人可能會用斜槓（/）來介紹自己同時具有的一連串頭銜或技能，因而稱為「斜槓人生」。