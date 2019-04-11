騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成
屏東縣地域遼闊且大眾運輸系統不發達，造就機車密度高居全國之冠，平均每10人中有7人擁有機車。然而，根據屏東縣警察局交通隊統計，去年共發生24481起交通事故，造成21402人受傷103人死亡，而數據顯示共有40名65歲以上長者因交通事故身亡，其次為18至24歲的年輕人共16人，其中，機車就佔死亡事故車種比例達6成以上。
屏東縣警局交通副隊長莊正熙觀察，因屏東居民多以機車代步，其中，65歲以上長者，普遍對於交通規則認知較爲不足，因圖方便而違規逆向釀禍，且部分長者手腳關節不靈活仍騎車出門，成了馬路上的不定時炸彈。目前各分局定期深入社區，進行交通講座，並發放警示燈具或反光環等宣導品，除了以閃光物對其他用路人做提醒，更加強宣導守法觀念。
莊正熙指出，騎乘機車代步的高中生或大學生也不在少數，但年輕人可能透過宣導或網路的車禍影片，對違規或超速釀禍畫面開始產生警覺性，因此更具交通安全意識，目前青年學生車禍的比例已比往年降低許多。
另外，今年1至4月間，屏東縣共發生6706件車禍事故，造成5881人受傷，32人死亡，而發生事故時段又以下午4點至晚上6點的689件最高，其次是上午10點至中午12時共605件，幾乎發生在午休外出用餐或返家的尖鋒時段，交通隊將持續針對交通違規進行取締，並勸導行人使用斑馬線，以及透過宣導加強各年齡層的用路守法觀念。
留言