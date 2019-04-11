騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣地域遼闊且大眾運輸系統不發達，造就機車密度高居全國之冠，平均每10人中有7人擁有機車。然而，根據屏東縣警察局交通隊統計，去年共發生24481起交通事故，造成21402人受傷103人死亡，而數據顯示共有40名65歲以上長者因交通事故身亡，其次為18至24歲的年輕人共16人，其中，機車就佔死亡事故車種比例達6成以上。

屏東縣警局交通副隊長莊正熙觀察，因屏東居民多以機車代步，其中，65歲以上長者，普遍對於交通規則認知較爲不足，因圖方便而違規逆向釀禍，且部分長者手腳關節不靈活仍騎車出門，成了馬路上的不定時炸彈。目前各分局定期深入社區，進行交通講座，並發放警示燈具或反光環等宣導品，除了以閃光物對其他用路人做提醒，更加強宣導守法觀念。

莊正熙指出，騎乘機車代步的高中生或大學生也不在少數，但年輕人可能透過宣導或網路的車禍影片，對違規或超速釀禍畫面開始產生警覺性，因此更具交通安全意識，目前青年學生車禍的比例已比往年降低許多。