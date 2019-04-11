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日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

他捐服務車背後有洋蔥 讓亡母的愛持續守護偏鄉

2019-04-11 19:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

天主教虔誠信徒的屏東縣佳冬鄉賴奶奶，20年來隨著枋寮醫院社服人員深入山區部落兒童課輔班、老人長照據點，陪伴、關懷弱勢的原住民孩童和長者，去年過世，部落人不捨又懷念，他的兒子感念母親長期為偏鄉弱勢長幼奉獻愛心，特別以母親之名捐贈枋寮醫院1輛長照服務車，讓亡母的愛持續照護偏鄉，今天由天主教高雄教區總主教葉勝男捐給院方。

賴奶奶的兒子感念母親生前長期投入偏鄉民眾的關懷與扶助，知道偏鄉社區照護交通資源不足，決定以母親之名捐贈枋寮醫院1輛長照服務專車，不僅讓偏鄉民眾在社區長照與醫療資源連結上，有更舒適安全的交通接駁工具，也讓母親照護偏鄉的愛，以另個形式在偏鄉地區持續發光發熱。

枋寮醫院長蘇宜輝說，枋寮醫院服務的民眾從屏南地區延伸至恆春半島和南迴公路山區，幅員遼闊，除枋寮市區交通尚稱便利， 其他地區多屬山路且路途遙遠，加上需要醫療與長照服務的民眾均已年邁，交通上仍有諸多不便，醫院雖有多部交通車巡迴服務，但面對與日俱增的交通接送量，仍有不足之處。

他說，枋寮醫院不僅肩負屏南地區重要的醫療堡壘任務且在社區醫療與照護也投入相當多的努力與資源鄉雨，如居家護理所、長照ABC社區整體照顧計畫、長期照護服務據點、失智據點與送餐服務等，以全人照護為目標，將醫療服務延伸至居家與社區。

院方說，聖名加大利納的賴奶奶，生前對偏鄉孩童教育推動不遺餘力，常常在兒童關懷站看到她的身影，在關心偏鄉孩童課輔外也關懷部落長者；有賴奶奶聖名的服務車加入接送行列，讓部落人彷如又看到賴奶奶和藹親切的笑容。

屏東縣佳冬鄉賴姓民眾感念母親長期為偏鄉弱勢長幼奉獻愛心，特別以母親之名捐贈枋寮醫...
屏東縣佳冬鄉賴姓民眾感念母親長期為偏鄉弱勢長幼奉獻愛心，特別以母親之名捐贈枋寮醫院1長照服務車，今天由天主教高雄教區總主教葉勝男（右）交給院長蘇宜輝（中）。記者潘欣中／攝影
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偏鄉長照原住民

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