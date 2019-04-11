高醫與大馬集團簽約 建構長照「醫養一條龍」模式

2019-04-11 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄醫學大學體系3醫院11日與來自馬來西亞的長樂、綠盛世兩大集團正式簽約，雙方將共同建構「醫養一條龍」服務，在當地導入醫療、養生的社區照護系統。高醫大校長鐘育志表示，高醫在長照領域深耕多年，該長照模式不僅是大馬首創，也是台、馬首宗照護技術合作。

高醫表示，該體系旗下的高雄市立大同醫院，利用國小閒置空間打造的福樂日間照護中心模式，已在馬國當地華人社區推動，高醫未來將派遣醫護人員到當地開辦訓練課程，培養長照種子人才；呼應韓國瑜醫療觀光元年，也將建立轉診平台，提供有醫療需求的患者來台健檢、就醫順便觀光。

高醫今年2月21日率隊前往馬來西亞布線，與當地高齡照護及土地開發業者長樂、綠盛世兩集團簽訂備忘錄後，兩集團執行長朱兆祥、曾建華等一行10多人本月11日來台正式簽約。高醫附院院長侯明鋒說，因應集團業者在吉隆坡近郊推出新市鎮造鎮計畫，會將「醫養結合」的老少共居生活經驗移植當地。