用結紮代替捕捉 流浪狗這些動作令人動容

2019-04-11 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市愛狗人士吳建智等人在茄萣永安濕地，為當地為流浪狗結紮，以友善的方式降低流浪狗的數量，化解狗和鳥之間的衝突。拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，以前擔心黑面琵鷺受到傷害，會驅趕流浪狗，但現在和流浪狗關係不錯，流浪狗會默默陪伴拍鳥人士，即使出現在濕地上也很少追逐鳥類。

吳建智說，在餵養過程中，發現流浪狗可能太過饑餓，會追逐附近的野鳥或保育類動物，透過結紮讓數量減少，讓流浪狗能夠有尊嚴地在原來的濕地生活，因為原本有人會採取通報方式，但他覺得不是很妥適，原本流浪狗就生活在這個濕地，透過結紮原地野放TNR，讓後代不再繼續繁洐。

吳建智說，當地原本就有愛心人士餵養，但沒有結紮觀念，他是參與的一份子，但餵食是和小狗搏感情，在動保協會人士協助下，用吹箭麻醉，完成結紮手術後再野放，近年來因茄萣永安濕地有不少黑面琵鷺前往棲息覓食，當地流浪狗數量又很多，就把較多的時間投入茄萣永安一帶流浪狗結紮。

吳建智說，流浪狗若任其自然繁衍，一隻狗一年可以生兩胎，若生下10隻小狗，10個月後又有生殖能力，若不控制數量，就會像保育人士憂心，會去追逐咬傷保育鳥類，甚至跳入魚塭捉魚，人狗衝突會越來越烈，結紮是最有效控制數量的方法，且接受餵食和結紮過的流浪狗，比較會和人親近。