憂原住民生活空間壓縮 三地門鄉盼族人決定土地規劃

2019-04-11 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「縣市國土計畫」將在今年10月底以前送內政部審查，然而原鄉居民擔心部落土地使用規劃，恐與現實出現極大落差。

屏東縣三地門鄉公所今天召開記者會，台南市議員谷慕哈就、屏東縣議員江金妹、三地門鄉民代表會主席陳忠雄、副主席李新光及各村村長、部落耆老等代表均出席，並高喊口號「劃設國土計畫、原鄉族人決定」，希望改變過去政府由上而下的劃設方式，讓部落實際參與。

三地門鄉長Cemelesai表示，根據原民會統計，全國原住民保留地約26.4萬公頃，其中林業用地約17萬公頃(64.6%)，農牧用地約7.6萬公頃(28.9%)，建築用地約1,616公頃，僅佔0.61%，建地不足導致大部分的部落民宅都處在不合法地區，若沒有深入部落現狀需求草率進行劃設，大部分民宅恐遭拆除，Cemelesai強調這都是民國70幾年進行國土計畫時，沒有考慮到部落發展的後果。

「劃設國土計畫 原鄉族人決定」Cemelesai說，原住民族比任何人更珍惜自己的生存空間，過去，在新竹縣西鎮堡與司馬庫斯進行的原鄉部落示範計畫，部落自訂規範甚至比現有法律更嚴謹，三地門鄉也願意率先在南台灣做原鄉示範計畫，若待縣市國土計畫核定，國土功能分區及用地都確定上路，恐讓原住民生存空間大幅窄縮，反而對原住民一點幫助都沒有。Cemelesai同時呼籲內政部編列預算進行協助，以及中央民意代表能正視國土計劃對部落的影響，把原住民族土地的規劃權交由原住民族。