墾丁泊逸淪法拍觀光罩烏雲 屏縣府用數據證明人氣回溫
屏東恆春半島是南台灣觀光旅遊勝地，近年因遊客大幅下滑，體質不佳的旅宿店不支下架或轉手；位於車城鄉的墾丁泊逸度假酒店去年1月停業後，因積欠銀行2億元，17日將被法拍，從賺錢的金雞母到淪為法拍屋，業界不勝唏噓，有人持續看壞；縣府觀光旅遊處長黃國維認為這只是個案，依墾丁國家公園官網資料，今年1、2月與去年同月比較，遊客人次增加近10萬人，證明墾丁觀光人氣已回溫。
黃國維說，墾丁1、2月人氣回溫，也和台灣燈會大鵬灣帶動的賞燈風潮有關，除了燈會期間盤整出的十大精選主題遊程，民眾可選擇自駕或搭乘大眾運輸工具等多元遊程方案，縣府另推屏東好玩卡，包含東港小琉球之旅、原民部落之旅、恆春古城與生態之旅3條路線，以及屏南線與屏北線的景點優惠套票，不管是十大精選遊程或是屏東好玩卡，都是整合交通與住宿及在地各項好吃、好喝、好玩及好買物品，結合屏東觀光業者共同行銷宣傳，不僅帶動觀光人潮，提升當地旅宿業住房率，也有助於吸引更多國內外遊客來恆春觀光。
他說， 4至6月的春遊補助，恆春鎮是觀光局加碼補助的經典小鎮，對提升島內旅遊與恆春觀光有一定助益；為維持恆春半島的觀光熱度，全年都有系列活動，包括芒果文化季、飛魚季、南十字星觀星活動、屏日市集、豎孤棚、滿州賞鷹季、恆春民謠音樂節、佳樂水衝浪，年底有四重溪溫泉季與墾丁元旦迎曙光，一連串觀光活動不僅有助吸引人潮，也能感受半島從甦醒後重新展現的活力。
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