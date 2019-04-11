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劃設國土計畫 屏東原鄉要求族人決定

2019-04-11 15:29中央社 屏東縣11日電

原鄉部落居住空間普遍不足，「縣市國土計畫」預計明年4月就要公告實施，屏東三地門鄉公所率先全國發聲，今天率領部落領袖在鄉公所前高喊「劃設國土計畫，原鄉族人決定」。

在三地門鄉公所號召下，包括台南市議員谷慕．哈就、屏東縣議員江金妹、三地門鄉代會正副主席及各村村長、部落耆老等出席，眾人在鄉公所前呼口號「劃設國土計畫、原鄉族人決定」。

三地門鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）表示，全國原住民保留地約26.4萬公頃，其中林業用地約17萬公頃（64.6%），農牧用地約7.6萬公頃（28.9%），建築用地1616公頃，僅占0.61%，建地嚴重不足，進而阻礙原鄉經濟。

車牧勒薩以表示，原鄉族人看到「全國國土計畫」重新劃設的契機，南部、東部及離島的「縣市國土計畫」，即將在今年10月底以前送審，三地門鄉率先發聲。

車牧勒薩以指出，強烈要求內政部應編列預算，提早啟動原住民族特定區域計畫並選定屏東地區原鄉部落先行作示範計畫，不能等到縣市國土計畫核定，國土功能分區及用地都確定上路了，才開始啟動。

與會族人都希望透過這次台灣土地空間使用的憲法「國土計畫」公布之際，把部落土地使用的舊有問題，讓部落族人可以從社區、部落，由下往上著手規劃。

原住民建築

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