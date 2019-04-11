青春設計節空間設計8組入圍 崑山科大占7組稱霸全國

2019-04-11 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



2019青春設計節創意設計競賽，空間設計類初選大學部公布8組入圍，崑山科技大學空間設計系學生一口氣攻占其中7組，近9成入圍率成績稱霸全國，訂5月11日至19日在高雄駁二藝術特區展出。

「青春設計節」是鼓勵青年學子育成發展與創意的競賽舞臺，2005年舉辦至今已成為臺灣指標性青年創意設計聯展，讓青年創作有機會透過公開活動展示自我行銷與夢想發聲，並有機會透過競賽獎項取得創作能力證明。

崑大表示，空設系在空設類競賽入圍近九成，顯示該系在傳統空間設計領域備受肯定，設計教學更是不斷創新，學生能以不同媒材進行創作，順利獲得評審的青睞。

設計總召集老師梁凱翔表示，這次入圍青春設計節創意設計競賽的學生作品，相較於往年更加多元，不只是傳統空間議題，主題更聚焦在人文場域，例如新住民宗教空間、劇場表演、音樂廣場、甚至夜市活動等都成了設計主題。

空設系畢業製作主題為「畝海」，象徵設計的過程總是一再努力打破框架，如同以面積的單位公畝測量海洋，嘗試在限制中激起最大的浪花。

2019年青春設計節5月11日至19日在高雄駁二藝術特區登場，空設系作品安排在B6蓬萊區倉庫展出，歡迎民眾欣賞學生探索人文議題、貫徹空間美學的青春設計創意。