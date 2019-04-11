澎湖小海豚公車啟動 10元或免費遊市區

2019-04-11 14:08 中央社 澎湖縣11日電



澎湖小海豚公車今天正式行駛營運，觀光季期間，每次上車只要一個10元銅板，或是購買公車趴趴GO一日券及台灣好行券，可憑券免費乘車。

澎湖公車處「小海豚」市區巡迴公車今天由副縣長許智富、警察局長賈樂吉、觀光局澎管處秘書呂玉鉛與公車處長高文石等人共同啟鑰後展開，載著首批遊客逛市區。

許智富表示，澎湖每年4至9月是觀光旅遊旺季，今年比往年還提早，單上個月的遊客人數就比往年同期增加一成以上，可預見今年人潮會成長，為紓解馬公市區與中正商圈的停車不足問題，首度推出小海豚公車等大眾運輸，提供遊客更便捷的服務，共創三贏。

澎湖公車處長高文石表示，小海豚公車共彩繪有3輛，每天上午9時至12時，下午15至19時行駛，每20分鐘發車，一天共有23車次，旅客每次上車，收費10元，可投現金或悠悠卡、一卡通等；至於購買公車趴趴GO一日券、三日券或台灣好行券，則可免費搭乘。

乘客可下載iBus公路客運APP掌握小海豚動態，在市區公車總站等12處行駛停靠點上下車，全程約25分鐘。

高文石說，搭乘小海豚公車最大好處，不受風吹日曬雨淋、不用租車、不用找停車位、不用吸入汽機車排放廢氣。