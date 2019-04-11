親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

被濃霧包圍班機全取消 連江：最快要等到半天到一天

2019-04-11 13:28聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

連江縣今天上午受到濃霧影響，往返台灣本島的松山機場、北竿機場、南竿機場全部班次全部取消，不過船班目前仍正常行駛。連江縣交通旅遊局表示，根據氣象預報，可能要等到北風下來，霧才會被吹散，預計最快要等到半天到一天。

交旅局表示，目前受到霧影響，連江縣所有班次已取消，由於春天氣候不穩定，對於連江人早已習以為常，雖然班次取消，但船班仍正常行駛，海面穩定，提醒旅客出發前可先查詢，已避免出遊興致被打亂。

連江縣受到霧影響，目前僅船班正常行駛。圖／民眾提供
連江縣受到霧影響，目前僅船班正常行駛。圖／民眾提供
分享
連江縣受到霧影響，往返台灣本島全部班次取消，交旅局表示，最快可能要等到半天到一天...
連江縣受到霧影響，往返台灣本島全部班次取消，交旅局表示，最快可能要等到半天到一天才會恢復。圖／民眾提供
分享

松山機場預報

相關新聞

金門駐縣藝術家 教學童寫故事

2019-04-10 23:43

老青共居 學者：應有明確規則

2019-04-10 23:36

高市老青共居 1年內陸續上路

2019-04-10 23:34

前身「新瑞都案」…一塊燙手山芋

2019-04-10 23:33

工商用地變農地 義百億投資卡關

2019-04-10 23:33

屏東三大日音樂節 周五開趴

2019-04-10 23:30

缺雨！ 那瑪夏水蜜桃減產5成

2019-04-10 23:19

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

雨水不足減產近5成 那瑪夏水蜜桃今年變搶手

2019-04-10 20:29

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

南山公墓遷葬 黃偉哲：兼顧文資保存與都市發展

2019-04-10 12:20

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

白沙屯媽祖明抵北港 蔡英文是首位恭迎聖駕總統

2019-04-10 19:48

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

桃園龍潭、大溪及平鎮、八德 15日停水11小時

2019-04-10 14:14

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所 網友說：超安全！

2019-04-10 21:28

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

宜蘭頭城鎮長怒了要罰縣長 縣府震驚火速清除廢棄物

2019-04-10 21:15

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

方仰寧向黑道嗆聲「相拄會著」 再打架鬧事必追究到底

2019-04-10 20:05

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

金感心！北港志工服務隊製作媽祖金卡 免費「取平安」

2019-04-10 18:34

台中市部分地區將停水23小時 影響11萬多戶

2019-04-10 21:39

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

酷喔！台南掃街車變小了民眾覺得好新鮮

2019-04-10 18:52

議員爆料北市府首長求官 柯文哲反問「辦公室被裝竊聽器？」

2019-04-10 19:36

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

桃市744家公司、工廠關門 勞動局：已協助勞工轉介

2019-04-10 23:22

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

基隆二沙灣砲台仿砲下垂將修 勾起當年美麗的錯誤

2019-04-10 14:59

「媽祖婆，我愛您…」 「白沙屯媽」連衝3所小學

2019-04-10 22:51

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top