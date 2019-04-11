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交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

吳宗憲現身台中74快速道路？ 警同名同姓幫民眾推車啦

2019-04-11 13:01聯合報 記者林佩均╱即時報導

吳宗憲現身台中74號快速道路推車？原來是東山所警員吳宗憲，恰好與藝人吳宗憲同名同姓，因民眾車輛在74快速道路松竹匝道口故障，吳與副所長王中正合力將車輛推到環中東路旁，解除後方約100公尺車堵，警方汗流浹背排除路障，後方行經駕駛搖下車窗比讚大喊，「加油」、「辛苦了」。

台中市蔡男(56歲)本周日晚上7時許，駕車要到南屯區訪友，車輛剛上74號快速道路太原路匝道，行駛不久車輛無故拋錨，造成後方車流回堵約100公尺遠，蔡男心急打電話報警。

台中市警局第五分局東山所副所長王中正與警員吳宗憲到場，眼見車流回堵嚴重，王當機立斷由他在蔡男車輛後方推車、吳員開巡邏車由後警戒、蔡男坐在車內打N檔控制方向。

王中正說，他從快速道路平面約推了30公尺，下坡順滑約100公尺，再推過環中東路與軍福十六路路口，將車安全停靠在環中東路外側，整個過程約10分鐘內排除，後方駕駛行經發現原來是警方排除路障、辛苦以人力推車，搖下車窗比讚大喊，「加油」、「辛苦了！」

「還好啦！不是第一次推車，不然後車追撞更危險！」王中正謙虛說，之前在高雄擔任警員時，多次在中華地下道幫忙拋錨車輛的駕駛推車，由於地下道上坡路段、車輛又重，50公尺就讓他與另名警員汗流浹背。

他笑稱自己是「有練過」，能為民服務，不覺得辛苦，但還是呼籲民眾，車輛故障第一時間記得撥打拖吊救援專線，車輛後方放置三角警示錐，人員站在安全區域等待救援。

東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩...
東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩均／翻攝
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東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩...
東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩均／翻攝
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東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩...
東山所副所長王中正駛出洪荒之力推動故障車輛，排除後方100公尺車流回堵。記者林佩均／翻攝
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東山所副所長王中正(右)與警員吳宗憲(左)合力排除蔡男(中)的故障車輛。記者林佩...
東山所副所長王中正(右)與警員吳宗憲(左)合力排除蔡男(中)的故障車輛。記者林佩均／翻攝
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