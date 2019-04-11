「亞太社會企業高峰會」5月高雄啟動 唐鳳來宣傳

2019-04-11 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



第二屆亞太社會企業高峰會「啟動亞洲」將於5月11日至12日在高雄展覽館登場，將有多位國際知名社會企業推動者及講者現身，行政院政務委員唐鳳11日特別到高雄宣傳，論壇將開放1200名額，邀請對社會創新創業有興趣的民眾共襄盛舉、踴躍報名與會。

唐鳳表示，這場論壇是台灣首度獲SEWF社會企業世界論壇聯名舉辦，顯示台灣已位居社企樞紐位置；今年度另一場是在衣索比亞，象徵古老文明起源，台灣則象徵未來與創新，有超過一半為國際講者，過去可能要付機票錢到國外才能聽到，非常值得大家來參加，一次了解國際如印度、太平洋區域如何結合社會與企業的力量，去發揮「暖實力」。

由行政院、高雄市政府指導，喜憨兒社會福利基金會、社企流及Impact Hub Taipei共同主辦，聯合報願景工作室共同策動的第二屆亞太社會企業高峰會「啟動亞洲」，將以聯合國永續發展目標（SDGs），透過主題論壇、平行論壇、社企高階會議及工作坊等深度交流，探討科技創新、循環經濟、社會增能、夥伴關係、企業社會創新、海洋生態與氣候行動等7大亮點議題。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，今年高峰會主題演講，特別邀請到致力於女童教育的馬拉拉基金會共同創辦人Shiza Shahid、加拿大社會創新中心創辦人暨執行長 Tonya Surman來做經驗分享，年輕人要創業，要知道如何對社會好，老的企業賺錢後，知道如何跟社會結合，也來推動對社會好的事情，論壇平台把大家結合起來，讓社會永續發展。

另外，日本知名社區設計師將分享地方創生如何解決社會問題；「看得見的AI 」微軟新創加速器中心將以工作坊形式，分享無人機如何結合AI影像辨識及深度學習；也會透過藺草工作坊，帶領大家手作體驗藺草編織品與社區發展的交互影響與魅力。

連續兩屆協助支高峰會舉辦的星展銀行，更將擔任與談人，探討如何以企業核心能力支持社會創新，打造生態系統擴大社會影響力，希望社會企業能結合台灣科技，展現更大力量；高雄在地的日月光集團也大力支持，分享循環經濟與永續發展的經驗。

此外，5月10日舉辦的社企小旅行，還會帶與會者走入社企新創據點，包含地方創生、包容性就業及青年培力等多個領域，看見南台灣創新力量。論壇會場周邊同時舉辦熱鬧滾滾的夏日社會企業市集，展現台灣社會企業的蓬勃發展能量。