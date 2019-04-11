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免掉落財政懸崖 高市財長倡忍痛減非法定社福

2019-04-11 12:42中央社 高雄11日電

高雄市有逾新台幣3000億元負債，未來還要推動捷運黃線等工程建設，財政將更艱困，市府財政局長李樑堅今天表示，除有效控管人事支出，還要檢討及忍痛減少非法定社福支出等。

民進黨市議員郭建盟在市議會財政部門質詢把脈市府財政問題，憂心一旦未做好周轉調度，「哪一天軋不過來」恐怕就會和苗栗縣府一樣有發不出薪水的窘境，他促市府要有財政透明自律方案，按季公布財政訊息、落實財政收支平衡、裁併機關組織業務縮減等。

李樑堅說，很憂心財政問題也感受到市府還要推動捷運延伸及黃線興建工程面臨的龐大建設費；財政局要維持公務人員薪資發放及經常門支出穩定，他不諱言人事費占預算比逾5成，每年約600億元，還有非法定社服支出等，都是很大的財政負擔。

他說向市長韓國瑜報告過，非法定社福應該檢討，忍痛該減就要減，舉例說，65歲以上長者健保費（已排富）由市府繳納，每年約17億元，如果不檢討非法定社福支出，未來要應付公共建設有困難。

除了節流也要開源，他表示會爭取中央補助，也希望招商引資，例如市府興辦賽馬、設免稅特區及自由經貿區等。

財政局揭露高雄市債務狀況到民國108年2月受限及非受限債務總額是3041億元。

捷運債務高雄市

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