前鋒部隊鬼頭刀魚盛產 預估第一鮪下旬報到

2019-04-11 11:12 中央社 屏東縣11日電



屏東東港區漁會總幹事林漢丑說，鬼頭刀魚追著飛魚，黑鮪魚追著鬼頭刀，東港鬼頭刀進入盛產，黑鮪魚前鋒部隊已到，預估今年的「第一鮪」約在這個月農曆15日後月圓凌晨報到。

林漢丑表示，東港黑鮪魚產量全台之冠，通常在每年4月中下旬起到6月為盛產期，因為黑鮪魚棲息深度約在水深200至1000公尺之間，漁民的延繩吊鉤深度約100公尺左右，按以往漁民捕撈經驗，大約在農曆15日至18日「月光暝」凌晨黑鮪魚見到漁船上的亮光會浮上來，較易捕釣。

屏東縣政府與東港區漁會每年合辦黑鮪魚文化觀光季，「第一鮪」拍賣會是重頭戲，也為黑鮪魚季拉開序幕，由於「第一鮪」拍賣總能拍出2、3倍的高價甚至天價，被漁民視為榮耀。

林漢丑說，今年有300多艘漁船申請主管機關核准捕撈黑鮪魚，漁民們的海上競逐「第一鮪」漁技，正在上演中。

要成為屏東「第一鮪」須為北方黑鮪、重量要在180公斤以上、起鉤為活魚、漁船須為屏東或高雄市有捕撈黑鮪資格許可、捕獲時要立即通報東港漁業電台，、最先返抵東港漁港，同時經東港區漁會勘驗通過。

東港區漁會今年首度舉辦「一鮪獨霸屏東第一鮪拍賣會」臉書線上贈答活動，18日前答對題目的前100名贈送華僑市場的鬼頭刀美食料理。

林漢丑表示，台灣鬼頭刀魚產地在東港、蘇澳、台東成功漁港等地，東港漁港產量最多，每年3月至5月是鬼頭刀魚盛產季，台灣因為捕撈及冷凍技術精進，品質優於越南、大陸，也是外銷歐美的漁獲，被康健雜誌列為台灣人該吃的12種好魚之一。