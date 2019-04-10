工商用地變農地 義百億投資卡關

義联集團去年取得停擺20多年、俗稱「新瑞都案」的高雄市湖內區大湖工商綜合區土地，計畫投資110億元開發為科技城。沒想到2.4萬坪土地，內政部上月依先前高雄市提報的建議「解編」回復為農業區。義联集團為此跳腳，百億投資計畫可能泡湯，不排除提起行政訴訟，爭取權益。

高市府都發局建議，義联集團後續可另立新案重新審查，提出具體開發計畫後，依循工商綜合區申設規定，先取得經濟部推薦函，再辦理土地變更作業。另外義联集團亦可依「產業創新條例」規定申設產業園區，高市府會積極協助土地變更事宜。若有明確開發計畫，經高市都委會和內政部都委會審議通過，最快約1年可以完成地目變更。

義联集團旗下隆元公司去年8月以8億7300萬元，向板信銀行購得基地面積2.4萬坪的大湖工商綜合區。不料經濟部上月20日準備開會審查變更開發人之前，內政部都委會上月19日就依高雄市政府提報的建議，決議將全區回復為農業區！義联集團認為「時機太過巧合」，令人費解。

義联集團表示，內政部都委會去年2月曾決議暫時維持大湖工商綜合區土地使用分區，並要求新的承受單位提出具體開發計畫，待與高雄市政府協商後再議。但當時的高市府不僅未協商，還直接提請全區回復農業區，更巧的是內政部竟在經濟部召開審查會的前一天通過。

高市都發局表示，此案1997年取得開發許可，依規定2001年完成開發。但當時業主新瑞都無力續建，以致建照、雜項執照都已失效，依法應恢復為原來的農業區。