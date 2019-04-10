屏東三大日音樂節 周五開趴

2019-04-10 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏縣府表示「大日」就是台語「好日子」，而「三大日」拼湊起來就是「春」，縣府在春天選三個好日子舉辦音樂節。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

「屏東三大日音樂節」本月12日至14日在屏東縣立體育館旁草地開唱，表演卡司陣容有萬芳、楊乃文、A-Lin分別壓軸登場，魏如萱更是產後復出首次公開開唱。天后級陣容一字排開被網友大讚樂壇「天后宮」，連續3天活動免費入場，屏東縣政府昨宣布加碼，每天都將送出500份三大日限定款環保杯袋。

屏縣府表示，「大日」就是台語「好日子」，「三大日」拼湊起來就是「春」，縣府在春天選三個好日子舉辦音樂節，去年歌手陳綺貞唱壓軸共吸引破萬人次，今年邁入第二屆，特別以復古、搖滾、文青為主題，橫跨多主題以滿足不同風格樂迷喜好。

「屏東三大日音樂節」將於屏東縣立體育館旁草地開唱，魏如萱更是產後復出首次公開開唱。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

縣府說，首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲，還有神秘嘉賓登台合唱「愛情限時批」，第二天「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，第三天「文青唱歌不啪呆」邀請了許書豪、蕭秉治(廷廷)、魏如萱、天生歌姬 A-Lin，三天超強卡司就是要讓你度過一個既搖滾又浪漫的春天！

還有屏東在地的文創胖卡市集，要讓民眾有得聽又有得逛，同時體育場旁仁愛路（勝利路至公園路段），13日凌晨0點至15日上午5點實施交通管制，其他相關資訊，可以上屏東縣政府網站查詢。