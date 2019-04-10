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高市推新創青創 「KO-IN智高點」可申請進駐

2019-04-10 21:25聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜上任後力推青年創業，高雄市政府經濟發展局在財稅大樓設了「「高雄智慧科技創新園區（KO-IN智高點）」，要助想在人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、區塊鏈（BlockChain）以及金融科技（Fintech）等科技產業創業的青年築夢，預計6月正式營運，即日起受理申請進駐。

經發局長伏和中表示，「KO-IN智高點」聚焦在智慧科技的創業育成與創新科技輔導，以發展人工智慧、物聯網、區塊鏈、金融科技四大技術領域和相關創新商業模式為主軸，進駐團隊透過工研院協助技術加值、市場對接以及資金鏈結，將可加速實現技術商業化並進入市場。

「KO-IN智高點」設在中正三路上的高雄財稅行政大樓，近700坪空間，大樓前有捷運橘線信義國小站。

「KO-IN智高點」有那些特色？想創業者可如何運用來創新創業？經發局為了讓更多人了解「KO-IN智高點」，規畫在北中南辦理7場進駐說明會，並邀請各領域專家分享創新創業的發展趨勢、商機，有興趣的新創團隊可報名參加，想了解更多的訊息者可到「KO-IN智高點」網站http://koin.kcg.gov.tw/或高雄市政府經發局官網查詢，也可洽「KO-IN智高點」營運辦公室，電話（07）222-3327分機454、438。

高市經發局的「KO-IN智高點」設在財稅大樓，要推人工智慧、物聯網、區塊鏈以及金...
高市經發局的「KO-IN智高點」設在財稅大樓，要推人工智慧、物聯網、區塊鏈以及金融科技的新創青創。圖／高雄市經濟發展局提供
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