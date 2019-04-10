高市推新創青創 「KO-IN智高點」可申請進駐

2019-04-10 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任後力推青年創業，高雄市政府經濟發展局在財稅大樓設了「「高雄智慧科技創新園區（KO-IN智高點）」，要助想在人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、區塊鏈（BlockChain）以及金融科技（Fintech）等科技產業創業的青年築夢，預計6月正式營運，即日起受理申請進駐。

經發局長伏和中表示，「KO-IN智高點」聚焦在智慧科技的創業育成與創新科技輔導，以發展人工智慧、物聯網、區塊鏈、金融科技四大技術領域和相關創新商業模式為主軸，進駐團隊透過工研院協助技術加值、市場對接以及資金鏈結，將可加速實現技術商業化並進入市場。

「KO-IN智高點」設在中正三路上的高雄財稅行政大樓，近700坪空間，大樓前有捷運橘線信義國小站。