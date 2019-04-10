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金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣「55歲至64歲三節慰助金」是不是要繼續發放？日前進行民調，引起民眾熱議，金門縣長楊鎮浯今天在主管會報上表示，有鑑於各界對此議題意見分歧，甚至出現正、反意見嚴重對立情形，為避免社會持續撕裂、影響地區和諧氛圍，現階段不宜進行修正，經綜合評估考量後，「維持現狀」應該是較好的方式。

「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金」民調作業，是縣府民政處配合縣議會提案，就慰助金政策滿意度、使用用途、改變發放方式的看法，評估政策可行性，在3月25至29日間委外辦理民意調查作業。

沒想到慰助金民調的新聞一曝光，引起坊間熱議，讓楊鎮浯日前在直播百日政見時，也特別說明此事；楊鎮浯今天強調，民政處做這份民調，是出於廣徵民意，沒有任何的特別意圖，但坊間傳言紛擾，讓他決定將這份民調的結果僅供內部參考用，不會對外公布結果，更不會像外界傳言，拿來做為改發消費券或支持繼續發放的依據。

楊鎮浯坦言，團隊內部曾建議是否停做民調，以杜爭議，但他認為，政府政策的形成、修正，需要經過社會充分對話，而且是由下而上主動發起，政策的規劃才能周延，也才能符合民眾的期待。

楊鎮浯說，遺憾的是，在特定人士的操弄下，企圖把縣府這項單純探詢民意的民調曲解成在形塑世代對立，是想把主張繼續發放的人畫為貪婪的一群，並讓主張不發放的人站在道德的制高點，撻伐他們，進而形成群體對峙。楊鎮浯說，這時候不適宜、更不應該進行修正；因為任何的變動，都有加劇對立的危險，再三考量之後，維持現狀應該是較好的方式。

至於針對議員要求縣府提供慰助金全案預估執行金額，但縣府卻未提供一事，楊鎮浯也說明，每一任縣長的施政作為都有當時的特殊時空背景與條件，不提供，是不希望讓整案摻雜過多政治因素，讓外界渲染為對前任縣長的清算。他認為，政策修正必須從不同角度思考、辯證，並經充分討論、取得共識後再為之，才是一位負責任的執政者所應有的態度與作為。

金門縣「55歲至64歲三節慰助金」是不是要繼續發放？引起民眾熱議，金門縣長楊鎮浯...
金門縣「55歲至64歲三節慰助金」是不是要繼續發放？引起民眾熱議，金門縣長楊鎮浯今天在主管會報上表示，現階段不宜進行修正，「維持現狀」應該是較好的方式。記者蔡家蓁／攝影
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