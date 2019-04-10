金門海漂豬驗出非洲豬瘟 豬肉製品恐將禁輸台一周

2019-04-10 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣府今天表示，本月7日在金門縣金湖鎮料羅南石滬公園附近，所發現1隻漂流岸際死亡豬屍，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，另一起漂流豬的檢驗結果初步判定也為陽性，農委會從今日起禁止金門地區豬肉加工產品輸往台灣，待2天後周邊豬隻採樣送驗結果正常，就會解除管制。

但金門豬肉相關產品輸台的禁令，可能還有變數，非洲豬瘟中央災害應變中心在今天下午4點30分也表示，在8日於金城鎮銅牆山海灘岸際發現的另一隻海漂豬屍，經聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，初步判定為非洲豬瘟病毒核酸陽性，但相關基因定序仍在檢驗中，最終檢驗報告需於今日確定，若這起案例的檢驗，也確定是陽性，禁令恐將延長到17日。

縣府建設處也說明，農委會今起禁止金門地區豬肉加工產品輸往台灣，不論生熟肉品旅客都禁止攜帶，若有旅客偷帶被查獲，將依法開罰5萬元至100萬元。

但經農委會和中央畜產會查核通過的7家公司，於今年4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往臺灣本島及其他離島。包括良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖、金佳旺食品有限公司等7家廠商。