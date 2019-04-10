雨水不足減產近5成 那瑪夏水蜜桃今年變搶手

2019-04-10 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市那瑪夏招牌特產水蜜桃因雨水不足，著果率低，今年減產4至5成，變得奇貨可居，進入產季後儘管已有老顧客開始洽詢預購，但有些農友怕貨量不足，反而不敢接單，果農建議，喜愛那瑪夏水蜜桃風味的饕客，不妨趁賞螢季，直接上山現買。

受氣候變遷影響，近年農作物不是大豐收就嚴重減產，讓果農都失去準頭，即將進入盛產期的那瑪夏區水蜜桃，今年即因雨水不足，平均減產4到5成，有些農家甚至減產近7成。

「這是歷年最嚴重的一次」夏洱露營區暨熱帶水蜜桃園主徐出世表示，那瑪夏水蜜桃前幾年曾因冰雹歉收，今年則因雨水太少而減產，更困擾的是，同一株的果粒，生長時間序有快有慢，農友需分散時段不斷套袋，增加很大的工作負擔。

果農高鈴美說，以前一株水蜜桃樹可結果3、400顆，今年才生5、60顆，果粒也偏小，唯一可安慰的是甜度更足。那瑪夏產銷第8班長周浩祥說，今年雨水少，有些水蜜桃樹開花不久即枯萎，有些是開花不結果，農政單位3月間已啟動救助機制，農友多少減些損失。