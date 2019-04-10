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技能國手王冠富職涯分享 鼓勵原民青年挖發掘自我優勢

2019-04-10 18:02聯合報 記者江國豪╱即時報導

勞動部屏東就業中心今天舉辦原住民職涯講堂，邀請29歲曾在國際技能競賽機電整合雙人組奪得銀牌的王冠富，為25名原住民青少年學生分享職涯經驗。王說，行行出狀元，自己雖在求學階段學業成績最後一名，但在實作領域找到發揮舞台，畢業後藉一技之長獲上市上櫃公司僱用任工程師，鼓勵在場學員也及早探索志向，以專業技能打造職場價值。

王冠富分享中提到，在大學就讀科技大學機械工程系，有段時間因不喜歡念書，成績一直倒退，落後到最後一名開始省思「未來可以做些什麼？」，所幸從實作課程做中學模式，找回學習樂趣，經學長、國際技能競賽國手鼓勵下，加入參賽行列。「不要由現在決定未來，要由未來決定現在」，他說，參賽初始，就設立終極目標，要成為國手站在世界級舞台。

王說表示，在選定機電整合雙人組作為參賽職類後，第一次參加全國技能競賽北區初賽就奪得銀牌，後來參加全國技能競賽一舉奪下金牌，隔年角逐國際技能競賽國手資格卻失利。那次摔跤，讓他深刻體會「別因過去經歷過什麼就放高姿態」，要時時刻刻上緊發條，練習的時候當比賽，比賽的時候當練習，最終順利選上國手，在歷經移地訓練、參加模擬賽等日夜訓練下，2013年榮獲國際技能競賽銀牌。

「當你夠優秀，不是你去找工作，而是工作去找你」，王冠富說很幸運在大學期間就找到職涯方向，擁有參賽獲獎經歷，為職涯加分不少，鼓勵台下學生在求學階段積極探索興趣，挖掘自我優勢，藉由參賽累積豐富經驗。

屏東就業中心主任翁素足表示，屏東就業中心為協助學生及早規劃職涯，特別邀請前國際技能競賽國手王冠富，分享他培養一技之長在職場創造競爭力的職涯歷程，盼藉此幫助學生發掘自我優勢，未來在職場脫穎而出。4月19日上午9點至中午12點半，在屏東縣九如鄉立圖書館舉辦「九如地區現場徵才活動」，屆時有26家廠商釋出超過3百個職缺，欲知詳情，歡迎撥打(08)7559955洽詢

國際技能競賽銀牌得主王冠富分享職涯歷程，鼓勵原住民青少年學生及早探索志向。記者江...
國際技能競賽銀牌得主王冠富分享職涯歷程，鼓勵原住民青少年學生及早探索志向。記者江國豪／翻攝
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國際技能競賽銀牌得主王冠富(右1)今應勞動部屏東就業中心邀請，為原住民青少年學生...
國際技能競賽銀牌得主王冠富(右1)今應勞動部屏東就業中心邀請，為原住民青少年學生分享職涯歷程。記者江國豪／翻攝
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職涯國際技能競賽職場
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