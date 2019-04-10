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高雄春藝小劇場徵件4團脫穎而出 登上駁二正港小劇場

2019-04-10 17:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，號召全國優秀青創團隊至高雄演出。今年從全國41件作品中，遴選出三缺一劇團《蚵仔夜行軍》、身聲劇場 《在自己的房間-芳心再現》、她的實驗室空間集《中3路3段-台灣街邊聲響》與四喜坊劇集《安全降落》。5月4日至6月2日駁二正港小劇場演出。

「希望鼓勵年輕一代在此平台展現能量！」高雄市政府文化局代理局長王文翠表示，連績4年的的小劇場系列節目徵件計畫，已補助13團、演出50場，加上每年舉辦的周邊校園講座及工作坊系列，累積近百場。透過徵件讓全國優秀小劇場作品至高雄，持續增加年輕看戲人口，深耕表演藝術市場。今年駁二正港小劇場系列節目的觀賞人次將突破萬人。

2019小劇場系列節目的四部作品，帶來不同型態的小劇場演出。三缺一劇團總監魏雋展表示，《蚵仔夜行軍》的主要道具是一張非常大的白紙，在蚵仔與人類的角色轉換間，從不同視角反思環境議題。5月4、5日演出。

5月17日到19日由「她的實驗室空間集」演出《中3路3段-台灣街邊聲響》。劇團實地採集高雄中山路上的聲響，搭配聲音裝置及生活物件演奏，放大對聲音的感知體驗。

四喜坊劇集5月24至26日演出《安全降落》，挑戰除去音樂劇豐富歌舞的場面，全劇只由兩個演員，加上「噪音印製」兩名擊樂手與聲響實驗者，回歸單純劇場元素。從客觀新聞事件背後的人性面延伸，透過音樂劇的獨特魅力，關注社會議題的發展。

身聲劇場6月1、2日演出《在自己的房間-芳心再現》，藝術總監吳忠良表示，此劇是經典再製2018愛丁堡藝穗節演出作品，從女性觀點出發，藉由動畫投影與人的互動，誇張詮釋生活的甜蜜與苦澀。

2019高雄春天藝術節小劇場系列節目，購票可上「兩廳院售票」系統。

2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，脫穎而出的劇團將在駁二正港小劇場演出。...
2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，脫穎而出的劇團將在駁二正港小劇場演出。記者徐如宜／攝影
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2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，遴選出三缺一劇團、身聲劇場、她的實驗室...
2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，遴選出三缺一劇團、身聲劇場、她的實驗室空間集與四喜坊劇集。記者徐如宜／攝影
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2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，脫穎而出的劇團將在駁二正港小劇場演出。...
2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，脫穎而出的劇團將在駁二正港小劇場演出。記者徐如宜／攝影
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2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，遴選出三缺一劇團、身聲劇場、她的實驗室...
2019高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」，遴選出三缺一劇團、身聲劇場、她的實驗室空間集與四喜坊劇集。記者徐如宜／攝影
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