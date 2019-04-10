遭質疑要選立委 高市社會局長被請出議事廳

2019-04-10 18:43 中央社 高雄10日電



國民黨於3月底協調由高雄市社會局長葉壽山參選屏東第1選區立委，這個結果今天於市議會成為質詢焦點，民進黨市議員李喬如等不滿葉壽山說不清楚選不選立委，被「請」出議事廳。

葉壽山被請離議事廳後受訪表示，在政治上沒有投機的思維，因為地方有期待，他到目前為止無任何作為，全心投入社會局的工作。

葉壽山是前屏東市長，他於2月1日接任高市府社會局長，才剛當了兩個多月局長，國民黨在3月底協調將由葉壽山代表國民黨參選屏東第1選區立委。

民進黨市議員李喬如、林宛蓉在市議會質詢葉壽山時指出，社會局每年有約新台幣184億元預算，卻出現一位「坐這山看那山」的局長，無法勝任領頭羊的角色，既「已無心」，議員無法再質詢下去。

兩議員輪番質詢葉壽山是否會投入明年立委選舉，葉壽山說「我可以掛保證到目前為止沒有」，不過議員仍追問「有或沒有要選」，葉壽山說隨時會為政務負責，還說上任兩個多月只有除夕和清明節回家吃飯等。

由於得不到葉壽山正面回應，李喬如指出，市長韓國瑜要離開，葉壽山也要離開。她批評葉壽山朝三暮四、無心市政，要求主席黃柏霖將葉壽山「請」出議事廳，她們拒絕質詢葉壽山。

葉壽山在黃柏霖的裁示後走出議事廳。