影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



位於屏東縣車城鄉海口港旁的墾丁泊逸度假酒店，去年1月5日停業後，因積欠銀行2億元被提告，屏東地方法院將於17日執行1拍，底價6.8億元；當地居民說，停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢物品幾乎都被搬光，加上竊賊的破壞毀損，現在館內有如恐怖鬼屋，競標者若看到淒慘屋況一定昏倒。

「別看光鮮的外表，屋內慘況嚇死人了！」住附近的吳姓港口居民說，泊逸度假酒店全棟建築雖有上鎖，但未派人看管，入夜後，竊賊由遭破壞的玻璃門進出，館內電纜線全被剪斷竊走，上百間客房遭人破壞闖入，可以想到的值錢物品全被搬光，飯店數百坪的中庭廣場，因雨水不退嚴重積水，黑水散發臭味，更擔心成為夏日登革熱病媒蚊孳生的溫床，有如恐怖鬼屋。

墾丁泊逸渡假酒店有177間客房，距墾丁15公里，104年9月從六福莊集團售給墾丁度假村的「六福莊度假飯店」，斥資數千萬元大整修，前年財務狀況持續不穩，去年1月5日歇業；業者當時表示，陸客減少加上一例一休成本增加是歇業主因。

屏東地方法院公告，墾丁泊逸酒店定17日執行1拍，債務人是「墾丁度假村股份有限公司」，2筆建物底價分別為新台幣9531.5萬元（地上5層、地下1層的員工宿舍）以及5億8478.5萬元（地上9層、地下1層的飯店建築）。