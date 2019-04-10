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影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位於屏東縣車城鄉海口港旁的墾丁泊逸度假酒店，去年1月5日停業後，因積欠銀行2億元被提告，屏東地方法院將於17日執行1拍，底價6.8億元；當地居民說，停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢物品幾乎都被搬光，加上竊賊的破壞毀損，現在館內有如恐怖鬼屋，競標者若看到淒慘屋況一定昏倒。

「別看光鮮的外表，屋內慘況嚇死人了！」住附近的吳姓港口居民說，泊逸度假酒店全棟建築雖有上鎖，但未派人看管，入夜後，竊賊由遭破壞的玻璃門進出，館內電纜線全被剪斷竊走，上百間客房遭人破壞闖入，可以想到的值錢物品全被搬光，飯店數百坪的中庭廣場，因雨水不退嚴重積水，黑水散發臭味，更擔心成為夏日登革熱病媒蚊孳生的溫床，有如恐怖鬼屋。

墾丁泊逸渡假酒店有177間客房，距墾丁15公里，104年9月從六福莊集團售給墾丁度假村的「六福莊度假飯店」，斥資數千萬元大整修，前年財務狀況持續不穩，去年1月5日歇業；業者當時表示，陸客減少加上一例一休成本增加是歇業主因。

屏東地方法院公告，墾丁泊逸酒店定17日執行1拍，債務人是「墾丁度假村股份有限公司」，2筆建物底價分別為新台幣9531.5萬元（地上5層、地下1層的員工宿舍）以及5億8478.5萬元（地上9層、地下1層的飯店建築）。

墾丁近幾年受觀光海嘯衝擊，旅宿業一片叫苦，墾丁3家五星級飯店去年均創下年營業新低紀錄；恆春半島產業聯盟理事長林榮欽表示，一家飯店遭法拍不能完全代表墾丁旅遊業出問題，墾丁觀光業都在努力調整步伐、提升服務品質，並鼓勵讓墾丁物價透明化，期待景氣恢復重現日榮景。

墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢...
墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢物品幾乎都被搬光，加上竊賊的破壞，現在館內有如恐怖鬼屋。記者潘欣中／攝影
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墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢...
墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢物品幾乎都被搬光，現在館內有如恐怖鬼屋。記者潘欣中／攝影
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去年1月停業的墾丁泊逸度假酒店，數百坪的中庭廣場，因雨水不退嚴重積水，黑水散發臭...
去年1月停業的墾丁泊逸度假酒店，數百坪的中庭廣場，因雨水不退嚴重積水，黑水散發臭味，更擔心成為夏日登革熱病媒蚊孳生的溫床。記者潘欣中／攝影
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墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢...
墾丁泊逸度假酒店停業後全棟建築雖有上鎖，因無人看管，成了竊賊的樂園，1年多來值錢物品幾乎都被搬光，現在館內有如恐怖鬼屋。記者潘欣中／攝影
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墾丁建築鬼屋
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