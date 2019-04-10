屏東三大日音樂節週末開唱 魏如萱產後復出首獻聲

2019-04-10 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「屏東三大日音樂節」4月12日至14日，將於屏東縣立體育館旁草地開唱，表演卡司陣容有萬芳、楊乃文、A-Lin分別壓軸登場，魏如萱更是產後復出首次公開開唱，天后級陣容一字排開被網友大讚樂壇「天后宮」，連續3天活動免費入場，屏東縣政府今天宣布加碼，每日將送出500份三大日限定款環保杯袋。

屏縣府表示「大日」就是台語「好日子」，而「三大日」拼湊起來就是「春」，縣府在春天選三個好日子舉辦音樂節，去年歌手陳綺貞唱壓軸共吸引破萬人次，今年邁入第二屆，特別以復古、搖滾、文青為主題，橫跨多主題以滿足不同風格樂迷喜好。

縣府透露，首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲，還有神秘嘉賓登台合唱「愛情限時批」，第二日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、搖滾天后 楊乃文，第三日「文青唱歌不啪呆」則邀請了許書豪、蕭秉治(廷廷)、魏如萱、天生歌姬 A-Lin，三天超強卡司就是要讓你度過一個既搖滾又浪漫的春天！