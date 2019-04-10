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未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

原訂要接掌高市府毒防局長的台南市警佳里前分局長楊華中，4月8日已商調到高雄市政府擔任簡任12職等市府顧問，佳里警分局昨天以茶會歡送楊華中，楊華中感謝同仁一年3個多月的配合，也歡迎大家到高雄找他。佳里分局長一職目前先由副分局長李銘吉暫代。

楊華中是警大49期，具有犯罪防治研究所博士高學歷，歷任台南巿警玉井分局長、新北警保安大隊長，高雄市長韓國瑜上任後，在3月13日原本發布楊華中接任高巿府毒防局長，楊華中接下毒防局長屬政務官，等於從警職轉行政職，楊華中轉換跑道，是生涯規劃的重大轉變，也成為警界討論的熱門話題。

楊華中原訂3月28日應該報到高雄市毒防局長，後來卻以家庭和身體因素沒有上任，楊華中也開始請休假，佳里警分局表示，楊華中請假到4月6日，7日輪休，8日新人令生效已到高雄報到，期間只在禮拜天休假日回到分局探望大家。

昨天的歡送茶會場面很溫馨，佳里警分局副分局長林金郎代表贈送「功在南警」紀念牌，同事說，楊華中因之前因身體微恙，現在調養得不錯，神情顯得很愉快，一再感謝同仁過去1年3個月的配合，在地方治安上做出貢獻。但楊華中對未上任毒防局長，以及未來可能的新職並未多談，一般認為要等韓國瑜市長訪美回國才會明朗。

台南市佳里警分局以茶會歡送前分局長楊華中（右）， 由副分局長林金郎代表贈送「功在...
台南市佳里警分局以茶會歡送前分局長楊華中（右）， 由副分局長林金郎代表贈送「功在南警」紀念牌。記者吳淑玲／翻攝
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