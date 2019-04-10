未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



原訂要接掌高市府毒防局長的台南市警佳里前分局長楊華中，4月8日已商調到高雄市政府擔任簡任12職等市府顧問，佳里警分局昨天以茶會歡送楊華中，楊華中感謝同仁一年3個多月的配合，也歡迎大家到高雄找他。佳里分局長一職目前先由副分局長李銘吉暫代。

楊華中是警大49期，具有犯罪防治研究所博士高學歷，歷任台南巿警玉井分局長、新北警保安大隊長，高雄市長韓國瑜上任後，在3月13日原本發布楊華中接任高巿府毒防局長，楊華中接下毒防局長屬政務官，等於從警職轉行政職，楊華中轉換跑道，是生涯規劃的重大轉變，也成為警界討論的熱門話題。

楊華中原訂3月28日應該報到高雄市毒防局長，後來卻以家庭和身體因素沒有上任，楊華中也開始請休假，佳里警分局表示，楊華中請假到4月6日，7日輪休，8日新人令生效已到高雄報到，期間只在禮拜天休假日回到分局探望大家。