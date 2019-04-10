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影／為墾丁悠活解套拆屋拓路？鎮長：政治手段抹黑

2019-04-10 15:51聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春鎮公所在墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討提案拓寬萬里桐社區道路，去年底公告後，居民發現建地變道路用地，從提案到審查過程全不知情，懷疑是為卡在路寬法規的悠活度假村解套，200多位居民今天集結到鎮公所和墾管處抗議。墾管處說明，公所已在2日以地主反對為由發文撤案，近日將報內政部恢復原編定；鎮長盧玉棟說，自己坦蕩蕩，是「輸不起的人用政治手段抺黑」。

恆春鎮萬里桐巷道由4公尺拓寬8公尺計畫道路案，是鎮公所前年提案，墾管處也在山海里活動中心辦說明會，去年核定後有居民及媒體揭露，但未引起重視，日前有週刊報導「為悠活解套拆百宅」，發現被劃入道路用地的居民，憂心住家將面臨「拆屋拓路」命運，懷疑公部門是為卡在路寬法規的悠活度假村解套，因而向民代陳情。

萬里桐社區發展協會理事長陳輝山和立委柯志恩、議員張榮志恆春聯合服務處，日前即歸畫今天分赴鎮公所和墾管處抗爭表達撤銷訴求，雖然鎮公所已在2日就以地主反對為由發文墾管處取消該案，但抗議行動仍如期進行，200多人上午拉起「還我居住權利」、「還我鄉村建地」白布條，要求鎮長出面說明當初提案源由，為何居民都不知情？鎮代陳新賢、吳夀宗和國民黨立委參選人林育先也到場聲援。

張榮志恆春聯合服務處主任游家銘帶領群眾高喊口喊，鎮公所主任秘書王崇信出面邀居民到禮堂說明被拒，雙方一度僵持，警方依集遊法舉牌警告1次後，陳輝山將陳情書交給鎮代會主席陳進義等人，一行人轉往墾管處。墾管處副處長許亞儒接見時說，提案內容載明「將俟土地所有權人同意後再開闢」，公所2日來文以土地所權人反對為由取消開闢，月底前送內政部審議，並取消釘樁作業。

「我心坦蕩蕩！」恆春鎮長盧玉棟對被影射黑箱作業痛批是「輸不起的人用政治手段抹黑」。他說，鎮公所提諸多聚落改善案，現場除了10名地方代表，還有15名專家學者，道路拓寬案也預設需土地所有權人同意的但書，但抗議者沒看到其他被束縛多年的私有地獲解套，只看到這個設下保護措施的道路拓寬案，令人遺憾；該案包括林地變農地15公頃、特景區變農地3.7公頃，農、林變建地0.73公頃，如果一併取消，幕後黑手誰要負責？

屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所抗議。記者潘欣中／攝...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所抗議。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所和墾管處抗議。記者潘...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所和墾管處抗議。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所前抗議，因未依集遊法...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所前抗議，因未依集遊法申請，警方舉牌警告。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到墾管處抗議， 社區發展協會理事...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到墾管處抗議， 社區發展協會理事長陳輝山（右）將陳情書交給墾管處副處長許亞儒（中）。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所前拉白布條抗議。記者...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所前拉白布條抗議。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所抗議，鎮公所主任秘書...
屏東恆春鎮萬里桐居民不滿建地被劃為道路用地，今早到恆春鎮公所抗議，鎮公所主任秘書王崇信（左）出面邀居民到禮堂說明，張榮志恆春聯合服務處主任游家銘（中）則堅持在現場談。記者潘欣中／攝影
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墾管處萬里內政部
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