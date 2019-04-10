影／為墾丁悠活解套拆屋拓路？鎮長：政治手段抹黑

2019-04-10 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮公所在墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討提案拓寬萬里桐社區道路，去年底公告後，居民發現建地變道路用地，從提案到審查過程全不知情，懷疑是為卡在路寬法規的悠活度假村解套，200多位居民今天集結到鎮公所和墾管處抗議。墾管處說明，公所已在2日以地主反對為由發文撤案，近日將報內政部恢復原編定；鎮長盧玉棟說，自己坦蕩蕩，是「輸不起的人用政治手段抺黑」。

恆春鎮萬里桐巷道由4公尺拓寬8公尺計畫道路案，是鎮公所前年提案，墾管處也在山海里活動中心辦說明會，去年核定後有居民及媒體揭露，但未引起重視，日前有週刊報導「為悠活解套拆百宅」，發現被劃入道路用地的居民，憂心住家將面臨「拆屋拓路」命運，懷疑公部門是為卡在路寬法規的悠活度假村解套，因而向民代陳情。

萬里桐社區發展協會理事長陳輝山和立委柯志恩、議員張榮志恆春聯合服務處，日前即歸畫今天分赴鎮公所和墾管處抗爭表達撤銷訴求，雖然鎮公所已在2日就以地主反對為由發文墾管處取消該案，但抗議行動仍如期進行，200多人上午拉起「還我居住權利」、「還我鄉村建地」白布條，要求鎮長出面說明當初提案源由，為何居民都不知情？鎮代陳新賢、吳夀宗和國民黨立委參選人林育先也到場聲援。

張榮志恆春聯合服務處主任游家銘帶領群眾高喊口喊，鎮公所主任秘書王崇信出面邀居民到禮堂說明被拒，雙方一度僵持，警方依集遊法舉牌警告1次後，陳輝山將陳情書交給鎮代會主席陳進義等人，一行人轉往墾管處。墾管處副處長許亞儒接見時說，提案內容載明「將俟土地所有權人同意後再開闢」，公所2日來文以土地所權人反對為由取消開闢，月底前送內政部審議，並取消釘樁作業。