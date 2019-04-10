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南山公墓遷葬 黃偉哲：兼顧文資保存與都市發展

2019-04-10 12:20聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市從明代就有的南山公墓將進行部分開發，但因其中具有文資價值的古墓，地方發起連署行動，反對搬遷、要求全區保留。對此，台南市長黃偉哲今在市政會議中表示，南山公墓遷葬會依照文資法規定進行，確保文化資產能獲得完善保存，同時兼顧文資保存及都市發展，並了解當地民意，作為施政規畫的依據。

黃偉哲說，文史團體提出古墓有文化保存價值，而文化資產保存有其法定的基礎，各級政府必須予於尊重，而如何認定，市府會根據法律規定來處理，同時尊重法律以及保存文化資產的主張。對於公墓遷葬與南區的發展，市府會了解當地居民的意見，以作為施政的參考依據。

民政局長顏振標指出，南山公墓達94.7公頃，公有土地占約76.6%，市有土地約占64.9%，內有3個古墓屬市定古蹟。由於南山公墓緊鄰住宅區，影響當地居民生活環境品質，且南區殯儀館於73年設置，設施及土地使用已達飽和，館址又鄰近住宅區及國民路要道，不利都市發展及影響生活品質，因此市府規畫設置新殯葬專區。

在遷葬進度上，民政局負責的南區南山公墓鹽埕段地號5筆土地，目前公告認領中，遷葬面積約1.6公頃，遷葬數量650門，公告期間從去年8月31日到今年5月31日，目前認領數244座，而代起掘數406座，預計今年11月30日完成。

台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
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文化資產黃偉哲文資法
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