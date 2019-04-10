高市「老青共居」 最快下半年實施

2019-04-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



為實現高市長韓國瑜「老青共居，世代共好」政見，高市都發局宣布推出「老青分租」、「老青共幢」及「老青共居分租認證」等老青共居政策計畫3方案，並將分租房屋設施納入保險，將於1年內陸續實施。

韓國瑜提出「老青共居，世代共好」政見，希望促成年長者有青年人陪伴，彼此照顧，打造高雄成為世代和諧、共好城市。韓國瑜日前再指示高雄市都發局推動過程應將心比心，讓配合政策的年長者能安心獲得保障，指示將分租房屋設施納入保險。

高雄市都發局長林裕益說，「老青共居」政策將在1年內分別推行「老青分租」、「老青共幢」及「分租認證」等3項輔助住宅方案。其中「老青分租」今年下半年實施，「老青共幢」及「分租認證」則預計明年上半年實施。

都發局住宅發展處長翁浩建說，「老青分租」是鼓勵家中有空餘房間的長輩能釋出，以合理租金出租給年輕人。都發局並委託專業的租賃服務業者，媒合長輩房東與青年房客，並以「契約公證」保障房客與房東租賃權利義務，也會定期進行滿意度問卷調查，了解問題加以改善，保障品質。

而「老青共幢」則是利用修繕閒置公有房舍，作為只租不售的社會住宅，由都發局擔任房東，提供符合一定條件的年長者與青年家庭申請入住。

翁浩建表示，都發局正加速修繕位於大同二路與自強二路口的「前金區舊警察宿舍」，預定明年上半年提供48戶，每戶2房1廳1衛，約14坪的老青共幢社會住宅。