高雄攜手微軟 AI雙語教育啟動

2019-04-09 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高雄市長韓國瑜（右四）昨與台灣微軟總經理孫基康（右三）、公共業務事業群總經理潘先國（右二）等人播下象徵AI雙語的種子，宣布將在校園展開AI數位雙語教育。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄市教育局為加速數位人才培育，與台灣微軟合作打造500間未來教室，搭載AI（人工智慧）技術的數位教學工具及軟體應用服務，目前已在苓雅區成功國小、茄萣國小導入數位雙語計畫，預計5月起高雄市偏鄉學校也能搭上這班AI數位雙語學習列車。

高雄市長韓國瑜昨與台灣微軟總經理孫基康、公共業務事業群總經理潘先國等人，出席「AI雙語種子啟動儀式」，宣布將合作數位雙語教育，韓說，今年高市3大教育主軸是雙語教育、回歸教育基本面及照顧弱勢，希望雙語教育盡快扎根，5年、10年後開花結果，感謝微軟願意投入高雄市的雙語教育。

韓國瑜表示，高雄是港灣及重工業城市，未來潛力巨大，應盡快讓雙語教育扎根，讓學生培養未來競爭力，以微軟的資源、設備、人才及AI技術，對未來雙語教育推動有很大幫助。

潘先國在現場展示AI技術應用在雙語教學，如「沉浸式閱讀模式」，可讓學生依個人化學習步調專注閱讀，學習正確發音，依需求用不同顏色標註不同詞性，增加對單字的印象，也能翻譯文章。

教育局說，透過微軟Office 365平台發展「AI雙語」，學生可運用智能朗讀，提高對雙語敏感度，還能即時翻譯，確保簡報翻譯品質，提升雙語能力。目前苓雅區成功國小及茄萣國小都加入AI雙語計畫，將逐步拓展到其他學校，讓市區及偏鄉學校都有機會搭上AI數位雙語學習列車。