濃霧及連假人潮未消化完 金門機場旅客擠爆

2019-04-09 21:48 中央社 金門縣9日電



連日來因濃霧籠罩及清明連假人潮尚未消化完，尚義機場擠滿旅客。立委陳玉珍和金門縣政府緊急協調交通部、國防部出動航空、海運聯手疏運。

水氣遲遲不散，造成飛航能見度不足，金門機場受到天氣影響，連日來取消了多班航班，打亂民眾返台或來金行程。

立委陳玉珍率團今天分別入駐松山、金門機場，協助旅客疏運，並協調交通部、國防部啟動航空、海運專船疏運計畫疏運旅客。

專船今天凌晨由台中港載客28人啟航，上午9時23分靠泊料羅港，隨後在上午10時45時搭載396位旅客回航，今晚近8時抵達台中港。

上午天氣極為不穩定，10時左右一度轉好，但也只有3班航班順利降落金門機場，其餘取消。下午3時以後，天氣稍稍放晴，陳玉珍辦公室與民航局、國防部即刻協調加班機，除了民航機加班飛台北和台中；下午4時以後，更出動軍機飛金門台北、金門高雄來回多架次。

特別的是，許多家長擔心孩子無法赴台推甄考試，陳玉珍得知此事，特別協調國防部支援學生專機，務必讓每位學生能夠優先、順利成行，準時赴台參加大學甄試。

傍晚，軍用機場擠滿了等待赴台考試的金門高中學生。家長也是前金門高中教官的蕭鳳玉說，每年金門高中約有200多名學生在4月間分別到台灣參加各大學甄試，由於時值霧季，學生和師長都憂慮會受到天候波及，影響學生考試。

蕭鳳玉說，過去學校會透過縣府安排快輪將學生送到台中，到了台中並有專車連夜將學生分送到北部或南部，過程真的既緊張又辛苦。