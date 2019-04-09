親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

熱得像夏天！鋒面來了 一張圖看何時下雨、降溫

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

霧鎖金門，讓金門的交通大亂，昨天共取消25架次的班機，今日受影響的航班也不少，機場湧現數千位旅客，當中還有心急如焚，趕著後天要赴台參加大學甄試的學子，好在經校方向縣府與立委陳玉珍協商下，讓他們順利搭上晚間6點多的軍機，總算讓心中的大石頭落下。

金門高中家長蕭鳳玉表示，這兩天有21位金門高中應屆畢業的同學要到台灣參加甄試，他們都是要參加後天一早的大學徵試，但卻因為霧鎖金門，學生的班機都被取消，加上明天的天候還很難說，讓校方、學生與家長們急得像熱鍋上的螞蟻。

金門高中校長廖俊仁趕緊向縣府與立委陳玉珍反映此事，並請他們提供協助，一向重視孩子教育的陳玉珍委員得知了此事，特别協調國防部支援學生專機，務必讓每一位學生能够優先、順利成行，準㸃赴台参加大學甄試。

學生們說，剛開始很緊張，很怕因為濃霧沒飛機，而來不及到台灣應考，今天聽師長們說，有安排軍機，才總算放下心中的大石頭。

金門尚義機場今天的能見度不足，天氣極為不穏定，雖然在上午10點多時一度轉好，但僅有3班航機順利降落金門機場，其餘都被取消了。中午左右又關場，所幸在下午1時30分開場，下午的班機都正常。

金門立委陳玉珍今天也率團隊分別入駐松山、金門機場，協助旅客服務及協調交通部、國防部啟動航空、海運專船疏運計畫來疏運旅客。縣府觀光處長丁健剛也與同仁一整天都在機場協助處理相關事宜。

總計今天增開包括軍機在內共6架次加班機；金門今天共有21航班取消，29航班順利飛抵金門，預計明日的天候可望恢復正常。

趕著後天要赴台參加大學徵試的學子，因濃霧險遭困金門，好在經校方向縣府與立委陳玉珍...
趕著後天要赴台參加大學徵試的學子，因濃霧險遭困金門，好在經校方向縣府與立委陳玉珍協商下，讓他們順利搭上晚間6點多的軍機，總算讓心中的大石頭落下。記者蔡家蓁／攝影
分享
霧鎖金門，今日受影響的航班也不少，機場湧現數千位旅客。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，今日受影響的航班也不少，機場湧現數千位旅客。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門機場陳玉珍
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

台灣文學行動博物館前進旗美高中 為學子打開文學視窗

2019-04-09 18:42

高市與微軟投入AI雙語教學 韓國瑜：為雙語教育紮根

2019-04-09 18:22

中央沒補助預算 高市警增加員額面臨取消

2019-04-09 18:00

為墾丁悠活解套拆百宅？ 鎮公所以地主反對發文取消

2019-04-09 17:16

防員警清槍不慎走火 高雄警加設提醒裝置

2019-04-09 15:16

霧鎖金門變「關島」399旅客今搭船快閃返台

2019-04-09 14:13

公辦重劃 小港少康營區蛻變招商引資產業發展用地

2019-04-09 14:09

衛武營攜富邦金控 啟動大眼睛大耳朵計畫

2019-04-09 13:14

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

莊智淵代言高雄觀光 迎接4月全中運

2019-04-09 11:23

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

步武使徒足跡重燃基督大愛天主教友百年教堂巡禮徒步

2019-04-09 11:01

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

29歲青農台南養鱘龍魚成功 擴大養殖挑戰高經濟魚種

2019-04-09 07:47

文府非營利幼兒園動土 明年招生

2019-04-08 23:31

霧鎖金門 2千名旅客困機場

2019-04-08 23:17

屏東山區缺水苦 盼找到新水源

2019-04-08 23:12

澎縣府臨時人員 將遇缺不補

2019-04-08 23:08

暖冬青梅大減產 收購價漲3成

2019-04-08 23:05

大順陸橋拆了 提早一周通車

2019-04-08 23:00

高雄經濟更差？ 市府駁桃市議員

2019-04-08 22:54

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

屏東山區飽受缺水之苦 有村民抱怨從過年等到清明

2019-04-08 19:06

暖冬又少雨水 高雄山區青梅減半價格飆漲

2019-04-08 18:51

影／韓冰最愛 西子灣夕陽美景與愛河風光

2019-04-08 17:47

高市拒發216萬元食安檢舉獎金敗訴 衛局：上訴力爭

2019-04-08 17:46

高雄非營利幼兒園動土 教育局：110學年前增加12所

2019-04-08 16:02

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

桃園綠線捷運經費破千億元 捷工局：誤會了

2019-04-09 15:47

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

以後去哪裡遛小孩？瑞芳圖書分館興建案惹怒地方媽媽

2019-04-09 15:39

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

快來！ 竹縣府推第二波免費未婚聯誼 名額只剩三成

2019-04-09 12:31

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top