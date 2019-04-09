濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



霧鎖金門，讓金門的交通大亂，昨天共取消25架次的班機，今日受影響的航班也不少，機場湧現數千位旅客，當中還有心急如焚，趕著後天要赴台參加大學甄試的學子，好在經校方向縣府與立委陳玉珍協商下，讓他們順利搭上晚間6點多的軍機，總算讓心中的大石頭落下。

金門高中家長蕭鳳玉表示，這兩天有21位金門高中應屆畢業的同學要到台灣參加甄試，他們都是要參加後天一早的大學徵試，但卻因為霧鎖金門，學生的班機都被取消，加上明天的天候還很難說，讓校方、學生與家長們急得像熱鍋上的螞蟻。

金門高中校長廖俊仁趕緊向縣府與立委陳玉珍反映此事，並請他們提供協助，一向重視孩子教育的陳玉珍委員得知了此事，特别協調國防部支援學生專機，務必讓每一位學生能够優先、順利成行，準㸃赴台参加大學甄試。

學生們說，剛開始很緊張，很怕因為濃霧沒飛機，而來不及到台灣應考，今天聽師長們說，有安排軍機，才總算放下心中的大石頭。

金門尚義機場今天的能見度不足，天氣極為不穏定，雖然在上午10點多時一度轉好，但僅有3班航機順利降落金門機場，其餘都被取消了。中午左右又關場，所幸在下午1時30分開場，下午的班機都正常。

金門立委陳玉珍今天也率團隊分別入駐松山、金門機場，協助旅客服務及協調交通部、國防部啟動航空、海運專船疏運計畫來疏運旅客。縣府觀光處長丁健剛也與同仁一整天都在機場協助處理相關事宜。