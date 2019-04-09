濃霧攪局無法赴台 金門烈嶼鄉長機場改為快閃行銷

2019-04-09 20:08 中央社 金門縣9日電



金門縣烈嶼鄉長洪若珊今天原定率隊赴台參加交通部觀光局活動，因濃霧攪局，無法成行；她靈機一動改在尚義機場快閃宣傳，吸引旅客注目，完成另類行銷烈嶼任務。

為了推廣2019小鎮漫遊年，交通部觀光局9日在交通部舉辦「小鎮靚點刷出來啟動記者會」，獲選30經典小鎮的烈嶼鄉計劃由洪若珊率隊前往參加。沒想到2天來霧鎖金門，機場關閉，代表團「無機可乘」。

得知無法成行，團員有些悻悻然。洪若珊臨時起意，決定就地在機場旅遊服務中心前來個小小快閃，另類行銷烈嶼。

洪若珊和鄉公所駕駛林長展分別換上迷彩軍裝，手持模擬射擊館的步槍，做出射擊狀；化身「芋頭仙子」的女獸醫潘成儒，手上的竹籃放滿了小金門特產貢糖，分送旅客；由鄉公所員工林宛璇裝扮的烈嶼鄉吉祥物「芋頭寶寶」在旁搖擺身子，萌樣吸睛。

不少旅客駐足觀賞，還有旅客指著洪若珊說，「我是她的粉絲」，並搶著和她合影。完成快閃後，洪若珊將原本要帶到台北的貢糖，分送給候機的旅客，讓旅客感到很窩心。

觀光局「小鎮靚點刷出來啟動記者會」今天下午在交通部一樓大廳辦理，觀光局邀請獲民眾票選的30個經典小鎮參加，請小鎮代表舉牌輪流上台走秀展示。

洪若珊說，鄉公所把握曝光機會派員參加，更製作了特色景點和美食的廣告看板打算在現場宣傳，沒想到濃霧攪局，無法成行。她感謝民眾踴躍投票，讓烈嶼鄉有機會讓更多人看到，同時透露，金門縣政府推出春遊加碼活動，歡迎大家來感受烈嶼的美。