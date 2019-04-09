楊鎮浯視察金門大橋 工程有信心在後年如期完工

2019-04-09 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣長楊鎮浯今天視察金門大橋後表示，大橋最困難的深槽區基樁，還有台灣地區首見的鋼箱圍堰目前都已克服，相信可以如期如質在2021年上半年完工。楊鎮浯也以金門大橋為例，「選對一個好的廠商非常重要」，希望國民黨早日敲定最強的總統人選，來回應有關徵召韓國瑜的話題。

金門大橋工程為國內首座海上脊背式橋樑，施工技術與難度極高，在新建過程一波三折，還換掉2個廠商，直到105年11月28日由東丕營造以新台幣59億餘元取得CJ02-2C標接續工程後，工程進度也逐步趕上，目前實際工程進度39.02%，落後約1.62%。

楊鎮浯今天在縣府秘書長張忠民、工務處長許鴻志等人的陪同下，到金門大橋聽取代辦機關交通部高公局業務報告，這也是他上任以來，首次視察大橋，他仔細的聆聽相關簡報，並帶團隊登船從金烈海域直擊了解金門大橋的整體施工進度。

楊鎮浯表示，金門大橋是台灣第一個採鋼箱圍堰施工的橋粱，取得這項里程碑後，相信金門大橋施工應該會非常順暢，而在走訪並乘船視察一圈後，他對大橋完工充滿信心，他說應該可在2021年上半年完工，這是所有金門人等待多年的曙光。

楊鎮浯也提及，通車後，對小金門地區鄉親的民生和醫療都有保障，但可以預期將會改變整個烈嶼地區產業發展、交通、旅運路網，縣府現正規劃因應通車後帶來的各項改變。