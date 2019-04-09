台灣文學行動博物館前進旗美高中 為學子打開文學視窗

2019-04-09 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「臺灣文學行動博物館」10年來巡迴20多個縣市，巡展最後一年沒忘記偏鄉遠地的學子，即日起至5月4日，民眾踏進坐落在高雄旗美高中的文學貨櫃車內，就會像遁入時光隧道中，經由影音、書籍及手稿打開心靈的視窗，與知名作家們進行「對話」，領略文學世界的浩瀚無涯。

臺灣文學行動博物館由一輛40呎貨櫃車打造而成，以數位、互動的展場設計巧妙將民眾導入文學的內在世界。展場內，規畫有閱讀角落，陳列作家親筆手稿。插入QR Code書籤即能啟動播放器，選讀文學作品。拿起電話筒更能聽到不同語言的有聲詩句。

10年來，這座行動博物館在聯經出版社協助策展下深入20多個縣市，50多個據點巡展，今年選定旗美高中，是進入中學校園巡展的頭一遭。國立台灣文學館祕書洪秀梅表示，旗美高中本身是旗美社區大學所在，連結學校與社區的據點，台灣文學行動博物館在此地巡展一個月，盼能為旗美9區的學子打開親近文學的視窗。

「文學其實沒有那麼可怕」旗美高中校長彭昕鋐表示，文學是透過簡單詩詞或文字，傳達人的想法與情緒，多些接觸，會發現並非那麼遙不可及，未來旗美高中搭配國教課綱，也會推出「旗美說故事」課程，讓學生產出與在地人文相關的文學作品。