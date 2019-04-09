高市與微軟投入AI雙語教學 韓國瑜：為雙語教育紮根

2019-04-09 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市教育局為加速數位人才培育，將與台灣微軟合作打造500間未來教室，搭載AI（人工智慧）技術的數位教學工具及軟體應用服務，目前已在苓雅區成功國小、茄萣國小導入數位雙語計畫，預計5月起高雄市的偏鄉學校也能搭上這班AI數位雙語學習列車。

高雄市長韓國瑜9日與台灣微軟總經理孫基康、公共業務事業群總經理潘先國等人，出席「AI雙語種子啟動儀式」，宣布將合作數位雙語教育，韓國瑜說，今年高市3大教育主軸是雙語教育、回歸教育基本面及照顧弱勢，希望雙語教育盡快扎根，5年、10年後開花結果，很感謝微軟願意投入高雄市的雙語教育。

韓國瑜表示，高雄是港灣及重工業城市，未來潛力巨大，此時應盡快讓雙語教育扎根，讓學生培養未來競爭力，以微軟的資源、設備、人才以及AI技術，對未來雙語教育推動一定有很大的幫助。

潘先國也在現場展示AI技術應用在雙語教學，如「沉浸式閱讀模式」，可讓學生依個人化學習步調專注閱讀，學習正確發音，並可依需求用不同顏色標註不同詞性，除增加對單字的印象，更能在文章中直接進行翻譯。