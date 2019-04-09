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為墾丁悠活解套拆百宅？ 鎮公所以地主反對發文取消

2019-04-09 17:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

行政院去年核定恆春鎮公所提案將墾丁悠活度假村所在地萬里桐聚落巷道改編為8公尺計畫道路，被劃入道路的居民最近看到公告氣得跳腳，指鎮公所「黑箱作業」，還有人懷疑是為卡在路寬法規的悠活3至5區變更旅館案解套，就在居民發動陳抗爭前，墾管處說，該案有「需經土地所有權人同意」條件，鎮公所2日已以地主反對發文請墾管處取消，恢復原編定用地。

6年前爆出「未環評先營運」風波的墾丁悠活度假村共有6區，只有1、2區合法，向墾管處申請3至5區集合住宅變更一般旅館，卻一直卡在「申請設置基地面前已開闢道路，寬度應在8公尺以上」法規，悠活訴願被駁回，再提行政訴訟；恆春鎮公所在「4通」提案將巷道拓寬為8公尺，行政院核定後在去年底公告實施，為路寬難題帶來解套希望，因地主反對又回到原點，全區合法營運之路仍漫長。

關心萬里桐道路拓寬案的恆春律師張怡認為，悠活3至5區合法卡在無8公尺寬聯外道路，「墾丁國家公園第4次通盤檢討」將巷道改編為8公尺計畫道路，很難不讓人聯想是為了悠活案解套；至於為何有這個提案，營建署說是鎮公所，鎮公所說是在地居民，居民說他們根本不知道，原因出在行政機關未重視民眾參與，害得資訊相對弱勢的民眾權益差點被犧牲。

墾管處說，鎮公所提案「萬里桐里之道路因道路狹窄、人口眾多、為使交通順暢及消防安全，建議俟土地所有權人同意後，應將原道路改劃設為8公尺寬道路，分2階段開闢」，考量當地是重要的潮間帶生態觀賞地區，遊覽車、民眾車輛進出會車不易，加以聚落住宅密集，道路狹窄不利消防車進出救援，作業小組初審時於是同意；公所2日已發文取消，墾管處下次通盤檢討時將提案恢復原狀。

內政部在去年底就已公告萬里桐巷道改為計畫道路，地主則說之前毫無所悉，指鎮公所自作主張；墾管處說，初審作業討論該案時，地方民代有在場，完成墾丁四通草案時於前年8月18日在山海活動中心召開說明會，有會議紀錄可查，不解為何地方說不知情；鎮公所說，是在地里民大會中有居民反映路窄，因此在「4通」提建議案，也附帶「需經土地所有權人同意」條件，沒有「黑箱作業」，既然地主反對無法徵收拓寬就取消。

位於屏東恆春鎮萬里桐聚落的墾丁悠活度假村，3至5區申請合法一直卡在聯外道路寬僅4...
位於屏東恆春鎮萬里桐聚落的墾丁悠活度假村，3至5區申請合法一直卡在聯外道路寬僅4公尺，鎮公所提案拓寬為8公尺，被劃入道路的居民氣得跳腳，還有人懷疑是為悠活解套；鎮公所已依地主反對為由發文取消。記者潘欣中／攝影
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墾管處萬里墾丁
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