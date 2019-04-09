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楊鎮浯視察金門大橋 有信心2021年上半年完工

2019-04-09 17:14中央社 金門縣9日電

金門縣長楊鎮浯今天視察金門大橋後表示，大橋工程最困難的深槽區基樁和台灣地區首見的鋼箱圍堰都已克服，他對工程充滿信心，相信必能在2021年上半年如期如質完工。

楊鎮浯在縣府秘書長張忠民、工務處等相關人員陪同下，到金門大橋大金端，聽取代辦機關交通部高公局業務報告，隨後並乘船在金烈海域了解連結金門本島和烈嶼鄉的金門大橋整體施工進度，金門大橋全長5414公尺。

楊鎮浯表示，金門大橋是台灣第一個採鋼箱圍堰施工的橋粱，取得這項里程碑後，相信金門大橋施工應該會非常順暢，而在走訪並乘船視察一圈後，他對大橋完工充滿信心，感謝團隊的努力。

楊鎮浯進一步表示，金門大橋最困難的深槽區基樁，還有台灣地區首見的鋼箱圍堰都已克服，應該有機會在2021年上半年完工，這是所有金門人等待多年的曙光。

至於大橋通車後收費與否，楊鎮浯表示，通車後對小金門地區鄉親的民生和醫療都有保障，同時改變整個烈嶼地區產業發展、交通、旅運路網，縣府現正規劃因應通車後帶來的各項改變，其中包括大橋營運方式。

工務處指出，金門大橋工程是台灣地區首座海上脊背式橋梁，施工技術與難度極高，而且過程一波三折，直到2016年11月28日由東丕營造以新台幣59億餘元取得CJ02-2C標接續工程後，工程進度逐步趕上，目前實際工程進度39.02%，落後約1.62%。

交通部高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇說，工程微幅落後主因是農曆春節期間氣候不佳，導致物料運送受到影響，目前全力追趕進度中，期望在6月中旬能超前進度。

金門大橋楊鎮浯春節
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